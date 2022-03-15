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Шнек для мотобура Ada Drill 250/800 A00287 (800 мм)
5.0
2
2 990 ₽
Шнеки
    Шнек для мотобура Ada Drill 250/800 A00287 (800 мм)
    Арт. X190399118
    5.0
    2
    Шнек для мотобура Ada Drill 250/800 A00287 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 250/800 A00287 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 250/800 A00287 (800 мм)
      Шнек для мотобура Ada Drill 250/800 A00287 (800 мм)
      Шнек для мотобура Ada Drill 250/800 A00287 (800 мм)
      Шнек для мотобура Ada Drill 250/800 A00287 (800 мм)

      Шнек для мотобура Ada Drill 250/800 A00287 (800 мм)

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190399118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		250
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Шнек Drill 250/800 ADA А00287 является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить. Внутренний диаметр крепления — 20 мм.