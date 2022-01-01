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Шнек Drill 300/800 для мотобуров Ada А00235
3 490 ₽
Шнеки
    Шнек Drill 300/800 для мотобуров Ada А00235
    Арт. X190399127
    Шнек Drill 300/800 для мотобуров Ada А00235
    Шнек Drill 300/800 для мотобуров Ada А00235
      Шнек Drill 300/800 для мотобуров Ada А00235
      Шнек Drill 300/800 для мотобуров Ada А00235

      Шнек Drill 300/800 для мотобуров Ada А00235

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. X190399127

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		300
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Шнек Drill 300/800 ADA А00235 является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить. 