Шнек для мотобура Ada Drill 200/1000 A00234 (1000 мм)
Арт. X190399117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Длина, мм
|1000
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Диаметр, мм
|200
- Шнек Drill 200/1000 ADA А00234 является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить.