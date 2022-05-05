Мотобур - универсальное всесезонное оборудование для бурения отверстий, лунок, скважин. Там, где обычному ручному устройству справиться не под силу, топливный агрегат за счет мощности и скорости вращения шнека может выполнить работу без больших трудозатрат владельца. В этой статье расскажем, какие факторы важны при выборе мотобура и приведем топ мотобуров для грунта и льда.

На что обратить внимание при выборе мотобура?

Выбрать достойный бензобур несложно, если знать основные нюансы. Вот что следует учесть при выборе:

Мощность. Зависит от используемого типа двигателя. Двухтактные модели меньше по размеру и подойдут для несложных работ (40 минут непрерывной работы). Более выносливы четырехтактные моторы, способные работать длительное время, пока бензобак не будет нуждаться в дозаправке.

Зависит от используемого типа двигателя. Двухтактные модели меньше по размеру и подойдут для несложных работ (40 минут непрерывной работы). Более выносливы четырехтактные моторы, способные работать длительное время, пока бензобак не будет нуждаться в дозаправке. Передаточное число редуктора. Представляет собой соотношение числа зубьев вращающихся колес. Чем выше это число, тем больший крутящий момент редуктор способен передать рабочей части для выполнения бурения. Особенно это актуально при работе с землей, так как принцип вхождения шнека в лед несколько другой.

Представляет собой соотношение числа зубьев вращающихся колес. Чем выше это число, тем больший крутящий момент редуктор способен передать рабочей части для выполнения бурения. Особенно это актуально при работе с землей, так как принцип вхождения шнека в лед несколько другой. Объем двигателя. Как правило, мотобуры с большим объемом двигателя имеют большую мощность. Но стоит учитывать,что при большем объеме мотора потребление топлива также будет выше.

Как правило, мотобуры с большим объемом двигателя имеют большую мощность. Но стоит учитывать,что при большем объеме мотора потребление топлива также будет выше. Диаметр бура. В документации к оборудованию указывается максимальный диаметр для использования в конкретной модели. Но это не означает, что нужно применять только такую деталь. Использование шнека меньшего диаметра способно значительно продлить срок службы мотобура.

В документации к оборудованию указывается максимальный диаметр для использования в конкретной модели. Но это не означает, что нужно применять только такую деталь. Использование шнека меньшего диаметра способно значительно продлить срок службы мотобура. Наличие защиты от заклинивания. Такая функция помогает защитить оборудование от повреждений при бурении сложной почвы. Если рабочая часть натыкается на препятствие или вязнет, то двигатель отключается.

Такая функция помогает защитить оборудование от повреждений при бурении сложной почвы. Если рабочая часть натыкается на препятствие или вязнет, то двигатель отключается. Реверс. Помогает значительно сэкономить усилия оператора при вынимании устройства из ямы. Шнек начнет вращаться в обратном направлении, что делает извлечение более простым.

Помогает значительно сэкономить усилия оператора при вынимании устройства из ямы. Шнек начнет вращаться в обратном направлении, что делает извлечение более простым. Диаметр отверстия для крепления шнека. Не столь значительный момент, но принять его во внимание не помешает. Проверка совместимости бензобура с подобранными комплектующими избавит от проблем по возврату неподошедшего товара.

Лучшие производители бензобуров

Чтобы было легче определиться, какой мотобур купить, представляем список поставщиков лучших мотобуров для любых целей:

Ada . Производитель оборудования для измерительных работ, диагностики в строительстве и геодезических операциях. Среди моделей бензобуров бренда есть модели со шнеком и без, с регулировкой ручек или сварной конструкцией. Лучшие популярные мотобуры выходят с конвейера Ada.

. Производитель оборудования для измерительных работ, диагностики в строительстве и геодезических операциях. Среди моделей бензобуров бренда есть модели со шнеком и без, с регулировкой ручек или сварной конструкцией. Лучшие популярные мотобуры выходят с конвейера Ada. Champion . Выпускает продукцию для садовых работ, строительный и ремонтный инструмент. Мотобуры производителя способны функционировать при температуре до -20 градусов и совершать бурение под углом.

. Выпускает продукцию для садовых работ, строительный и ремонтный инструмент. Мотобуры производителя способны функционировать при температуре до -20 градусов и совершать бурение под углом. Elitech . Поставщик техники и оборудования для профессиональных и бытовых работ. Бензобуры Elitech отличаются разной модификацией рукояток, объемом и мощностью двигателя.

. Поставщик техники и оборудования для профессиональных и бытовых работ. Бензобуры Elitech отличаются разной модификацией рукояток, объемом и мощностью двигателя. Huter . Немецкая компания, выпускающая технику для садовых работ и электрогенераторы. Мототехника бренда отличается простым управлением и мощностью в районе 2 кВт.

. Немецкая компания, выпускающая технику для садовых работ и электрогенераторы. Мототехника бренда отличается простым управлением и мощностью в районе 2 кВт. Fubag . Немецкая марка, под которой ведется производство профессиональной техники и инструмента для стройки и ремонтных работ. Мотобуры серии FPB дают возможность быстрой смены оснастки и легкого старта.

. Немецкая марка, под которой ведется производство профессиональной техники и инструмента для стройки и ремонтных работ. Мотобуры серии FPB дают возможность быстрой смены оснастки и легкого старта. Echo . Предлагает покупателям большой ассортимент садового оборудования. Бурильное оборудование японского производства прекрасно справляется с любыми задачами на участке.

. Предлагает покупателям большой ассортимент садового оборудования. Бурильное оборудование японского производства прекрасно справляется с любыми задачами на участке. Hitachi . Корпорация с производством в Европе, которая создает широкий спектр техники и электроники. В ассортименте можно найти модели для работы одного и двух операторов.

. Корпорация с производством в Европе, которая создает широкий спектр техники и электроники. В ассортименте можно найти модели для работы одного и двух операторов. Patriot . Американский бренд инструмента и оборудования для работ любого уровня. В модельном ряду бренда можно подобрать удобную модель мотобура со шнеком или без.

. Американский бренд инструмента и оборудования для работ любого уровня. В модельном ряду бренда можно подобрать удобную модель мотобура со шнеком или без. Союз . Марка бытового инструмента для российского рынка от бренда Sturm. Выпускает оборудование высокой мощности и лучшие бюджетные агрегаты для мелких задач.

. Марка бытового инструмента для российского рынка от бренда Sturm. Выпускает оборудование высокой мощности и лучшие бюджетные агрегаты для мелких задач. Maxcut . Садовое оборудование Maxcut достаточно известна на российском рынке. Мотооборудование бренда оснащена лучшей антивибрационной системой и имеет высокий моторесурс.

. Садовое оборудование Maxcut достаточно известна на российском рынке. Мотооборудование бренда оснащена лучшей антивибрационной системой и имеет высокий моторесурс. Зубр. Российский бренд, занимающийся изготовлением строительного инструмента. Мотобуры оснащены усиленным редуктором и насосом для подкачки топлива.

Лучшие недорогие мотобуры

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Количество тактов двигателя Объем двигателя (см³) Посадка (мм) Количество операторов Вес (кг) Стоимость (руб) Brait BR-52/000N 3,9 2 52 20 1 8,9 8 800 Elitech БМ 52Е ПРО 2,5 2 52 20 1 9,7 9 990 CARVER AG-43/000 1,7 2 43 20 1 9,3 8 880 ELMOS EPB-16 e70 253 2,2 2 53 20 1 8,2 8 900

Brait BR-52/000N

Открывает рейтинг лучших бюджетный хороший мотобур от бренда Brait.

Достоинства:

Мощности в 3,9 л.с. достаточно и для работы со сложным грунтом, так и для бурения льда;

Оборудование рассчитано на одного оператора, поэтому элементы управления расположены максимально комфортно;

Материал бака поможет отслеживать уровень смеси из бензинового топлива и масла;

В комплекте есть инструмент для присоединения шнеков и емкость для приготовления смеси.

Недостатки:

Не комплектуется шнеком.

Elitech БМ 52Е ПРО

Если вы не знаете, какой недорогой универсальный бензобур выбрать, то присмотритесь к этой модели от Elitech из нашего рейтинга лучших мотобуров.

Достоинства:

Шестеренчатый тип редуктора и мощность 2,5 л.с. делает оборудование пригодным для работы с твердой землей и льдом;

Конструкция рамы оборудована для комфортной работы одного оператора;

Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват инструмента при работе;

Может присоединять шнеки диаметром от 40 до 200 мм;

Емкости бака достаточно для работы в течение почти двух часов;

Распространенный посадочный диаметр в 20 мм.

Недостатки:

Не выявлено.

CARVER AG-43/000

Бытовая модель мотобура из нашего рейтинга, которая будет лучшим выбором по максимальному диаметру шнека.

Достоинства:

Наибольший диаметр бура в 500 мм подойдет для проделывания крупных отверстий в грунте;

Кнопка запуска расположена на рукоятке для удобной работы одного оператора;

Может присоединять буры для земли и льда, а также удлинители шнеков;

Воздушное охлаждение мотора позволяет эксплуатировать прибор в жаркую погоду длительное время;

Есть помпа для подкачки топлива, что упрощает работу;

Оснащен системой быстрого запуска.

Недостатки:

Китайская сборка.

ELMOS EPB-16 e70 253

Самый легкий мотобур среди бюджетных моделей в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Мощности мотора в 2,2 лошадиные силы хватит для бытовых работ на дачном участке или бурения отверстий для установки забора;

Литровый топливный бак не потребует частой дозаправки;

Высокая емкость двигателя - 53 см³;

Рукоятки с резиновыми накладками для надежного удерживания инструмента;

Рабочим процессом может управлять один оператор;

Лучший легкий вес - 8, 2 кг.

Недостатки:

Неудобное расположения выхлопного отверстия.

Бензиновые мотобуры для земляных работ мощностью до 3 л.с.

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Количество тактов двигателя Объем двигателя (см³ ) Посадка (мм) Количество операторов Вес (кг) Стоимость (руб) Carver AG-52/000 1,9 2 52 20 1 9,35 12 590 ADA GroundDrill-5 A00231 2,45 2 52 20 1 9,5 14 500 Champion AG352 1,9 2 51,7 20 1 9,4 13 000 Fubag FPB 71 2,7 2 71 20 1 11 17 000

Carver AG-52/000

Достойный мотобур, обзор на который представим далее - Carver AG-52/000.

Достоинства:

Мощность 1,9 кВт подойдет для проделывания отверстий в почве на участке и использования на зимней рыбалке (при наличии шнека);

Контроль расхода топлива можно отследить благодаря полупрозрачному баку;

Управление осуществляется с помощью кнопки и рычага, закрепленных на рукоятке;

Способен работать со шнеками для почвы до 50 см в диаметре;

Допускает установку удлинителей и замену шнековых ножей;

В комплекте есть ключи для крепления рукояток и редуктора.

Недостатки:

Не выявлено.

ADA GroundDrill-5 A00231

По отзывам пользователей это лучший мотобур для глины.

Достоинства:

Двухтактный двигатель не требует отдельного бака под бензин, поэтому устройство более компактно;

Высокий уровень мощности для земельных работ и прорезывания льда;

Емкости бака в 1,2 л хватит для длительной работы без дозаправки;

Диаметр вала - 20 мм не потребует подбора буров нестандартного диаметра;

Воздушное охлаждение мотора для длительной работы;

В комплект входит шнек на 800 мм.

Недостатки:

Не выявлено.

Champion AG352

Важным качеством для мотобура является его универсальность, к таким моделям относится и данный прибор из нашего рейтинга лучших мотобуров.

Достоинства:

Присоединение шнеков разного диаметра для работы с грунтом и льдом;

Соосный тип редуктора делает устройство устойчивым к прерывистым нагрузкам;

Эргономичные рукоятки с элементами управления на одной из них делают мотобур удобным для использования одним оператором;

Стандартный диаметр вала не составит проблем при подборе шнеков;

Перфорированный корпус для воздушного охлаждения двигателя.

Недостатки:

Не выявлено.

Fubag FPB 71

Самый мощной мотобур в этой категории нашего рейтинга лучших моделей.

Достоинства:

Высокая мощность позволяет использовать бензобур для работ на сложном грунте;

Система легкого запуска;

Рама сварной конструкции обеспечивает надежность даже при сильном надавливании;

Удобное расположение бака и стартера;

Система гашения вибраций для комфортной длительной работы.

Недостатки:

Не выявлено.

Бензиновые мотобуры для земляных работ мощностью до 8 л.с.

ADA Ground Drill-7 А00318

Надежный мотобур из нашего рейтинга лучших, который справится со сложными почвами.

Достоинства:

Не требует отдельных емкостей для масла и бензина благодаря двухтактному двигателю;

Воздушное охлаждение двигателя позволяет ему работать длительное время без опасности перегрева;

Мощности в 3,26 л.с. достаточно для обработки сложной почвы;

Работает с максимальным диаметром бура в 30 см;

Подключает шнеки с универсальным диаметром соединения.

Недостатки:

Не выявлено.

ADA Ground Drill 8 A00374

Если вам предстоят работы на разных типах грунта, желательно выбирать модель с жесткой рамой, которую можно использовать как одному человеку, так и двоим. Одна из таких - ADA Ground Drill 8 A00374.

Достоинства:

Мощности модели достаточно для периодического использования при установке заборов, работах в саду, проделывания небольших скважин;

Емкость бака 1,2 л. для работы без частых дозаправок;

Конструкция рамы позволяет использовать мотобур как одному, так и двум операторам при высокой сложности работ;

Стандартный разъем для присоединения оснастки;

Небольшой вес без шнека - 9,5 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

Ada Ground Drill 16 HERCULES

Надежный мотобур для двух операторов, который продолжает рейтинг устройств высокой мощности.

Достоинства:

Лучшая мощность в этой категории (5 л.с.) позволяет устройству работать длительное время без перерыва даже при обработке сложной почвы;

Для эффективного и быстрого выполнения задач с устройством мотобур рассчитан на двух операторов;

4х-тактный двигатель способен развивать скорость вращения 3600 оборотов за минуту;

Широкие рукоятки для легкого надавливания;

Двигатель имеет систему воздушного охлаждения.

Недостатки:

Не выявлено.

Stihl BT 360 43082060301

Устройство с удобной опорой для двух операторов.

Достоинства:

Функция защиты от заклинивания осуществляется блокировкой редуктора;

Легкий запуск без рывков продлевает срок службы двигателя;

Для эффективного выполнения сложных задач и лучшего контроля оборудования устройство рассчитано на двух операторов;

Благодаря двухтактному двигателю не требуется раздельных баков для топлива и масла;

Для удобства транспортировки ручки могут складываться;

Оптимален для бурения скважин диаметром до 350 мм.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Лучшие двухтактные мотобуры

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Количество тактов двигателя Объем двигателя (см³) Посадка (мм) Количество операторов Вес (кг) Стоимость (руб) Patriot AE65D 3,2 2 60 20 1 9,25 12 590 Patriot PT AE70D 3,5 2 70 20 1 9,1 17 630 Hitachi DA200E(S) 1,6 2 33 25,4 1 8 33 150

Patriot AE65D

Прекрасный мотобур для глинистой почвы и рыхлого грунта с диаметром шнека 35 см.

Достоинства:

Высокий моторесурс двигателя;

Управление осуществляется одной рукой при помощи ручки на рукоятке;

Оборудование рассчитано для комфортной работы одного оператора;

Мощность 3,2 л.с. позволит сделать углубление как в рыхлом, так и в твердом грунте;

Способен работать с буром диаметром 35 мм;

Бак объемом 1,3 л для длительной работы без дозаправки.

Недостатки:

Не выявлено.

Patriot PT AE70D

Если вы думаете, какой мотобур лучше подойдет для работ на садовом и дачном участке, то вот достойная внимания модель.

Достоинства:

Низкий уровень вибраций для комфортной работы;

Есть система воздушного охлаждения мотора;

Органы управления удобно расположены на одной рукоятке;

Ручной стартер и топливный бак расположены в легком доступе для быстрой работы;

Высокая мощность - 3,5 л.с. для долгой работы и обеспечения высокого моторесурса;

Стандартный диаметр посадки - 20 мм для легкого подбора оснастки.

Недостатки:

Не выявлено.

Hitachi DA200E(S)

Самый легкий мотобур нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Рукоятки с резиновым покрытием;

Рычаг управления на рукоятке и полупрозрачный бак для легкого контроля рабочего процесса;

Японское качество сборки;

Рассчитан на комфортное управление одним оператором;

Лучший легкий вес - 8 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие универсальные мотобуры для земли и льда

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Количество тактов двигателя Объем двигателя (см³ ) Посадка (мм) Количество операторов Вес (кг) Стоимость (руб) Maxcut MC 55 3 2 55 20 1 11,6 11 900 Carver AG- 62/000 3 4 62 20 1 9,4 13 499 Huter GGD-52 1,9 2 52 20 1 8 8 500

Maxcut MC 55

Лучший мотобур по соотношению цена-качество в нашем рейтинге.

Достоинства:

Мощность в 3 л.с. способствует высокому моторесурсу.;

Бак на 1,3 литра не потребует частой заправки;

При наличии необходимых шнеков может проделывать отверстия в земле и лунки во льду при зимней рыбалке;

Для заправки двухтактного двигателя достаточно одного бака, что обуславливает компактность конструкции;

Универсальный тип присоединения шнеков.

Недостатки:

Не выявлено.

Carver AG- 62/000

Неплохой мотобур по грунту любой плотности устойчивый к низким температурам воздуха.

Достоинства:

Легкий запуск мотора благодаря системе Quick Start;

Может использоваться с оснасткой диаметром до 300 мм;

Рычаг и клавиша управления выведены на рукоятку для удобства оператора;

Перфорированный корпус обеспечивает воздушное охлаждение мотора;

Корпус не повреждается от воздействия низких температур;

Соосный редуктор устойчив к работе с частыми перерывами.

Недостатки:

Не выявлено.

Huter GGD-52

Покупатели отмечают особую надежность двигателя мотобура, который не подведет в жару и холод. Если вы определяетесь, какой бюджетный мотобур купить, то GGD-52 - прекрасный вариант.

Достоинства:

Для защиты от перегрева в жаркую погоду есть функция воздушного охлаждения двигателя;

Возможность установки удлинителя рабочей части и шнеков до 30 см в диаметре;

Прорезиненные рукоятки с органами управления на одной из них;

Рама усилена болтовыми креплениями;

Лучший легкий вес - 8 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие рыболовные мотобуры

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Количество тактов двигателя Объем двигателя (см³ ) Посадка (мм) Количество операторов Вес (кг) Стоимость (руб) Hammer Flex MTB 80 2,45 2 53 20 1 9,5 13 300 Elitech БМ 70В 3,3 2 71 - 1 10 18 500 Зубр МБ2-300 3,3 2 71 20 2 10,5 20 000

Hammer Flex MTB 80

Достойный бензобур для зимней рыбалки с мощностью мотора 2,4 лошадиные силы.

Достоинства:

Эргономичные рукоятки для удобного захвата;

Вместительный бак (1,2 л) без необходимости частой дозаправки;

Конструкцию облегчает наличие одного бака для топлива и смазки;

Максимальный диаметр шнека - 250 мм;

Для легкого запуска предусмотрен насос подкачки топлива.

Недостатки:

Не выявлено.

Elitech БМ 70В

Мощный мотобур для работ на мерзлом грунте и применения на зимней рыбалке.

Достоинства:

Широкие рукоятки для удобной фиксации рамы;

Высокая мощность двигателя - 3,3 лошадиные силы;

Воронка диаметром 20 см оптимальна для бурения отверстий во льду и грунта под установку столбов;

Компактность конструкции обеспечивает удобство контроля за рабочим процессом;

Вместительный бак (1,4 л).

Недостатки:

Не выявлено.

Зубр МБ2-300

Ледобур, который будет полезен не только зимой, но и в летний сезон.

Достоинства:

Перфорированный корпус для лучшего воздушного охлаждения двигателя;

Мощность в 3,3 л.с. обеспечивает высокий ресурс мотора;

Гашение вибраций для длительной комфортной работы;

Возможность быстрого снятия/крепления шнека;

При весе в 10, 5 кг легко управляется двумя операторами;

Предусмотрен насос для нагнетания топлива в двигатель.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие профессиональные мотобуры

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Количество тактов двигателя Объем двигателя (см³ ) Посадка (мм) Количество операторов Вес (кг) Стоимость (руб) ADA GroundDrill-12 A00310 5,5 4 159 22 2 33,5 35 000 ADA Ground Drill 15 Hercules 5,5 4 196 20 2 30 38 000 Patriot AE75D 3,3 2 70 20 2 10,5 20 000 ADA GroundDrill-14 Revers 8 4 172 20 2 30 50 000

ADA GroundDrill-12 A00310

Мотобуры для фундаментов, заборов, скважин и ям любой сложности должны быть такими, как ADA GroundDrill-12.

Достоинства:

Может использоваться со шнеком диаметром до 40 см;

Мощность 5,5 л.с. делает устройство пригодным для большого спектра задач;

Двигатель защищен рамой от механических повреждений;

Управляется двумя операторами, поэтому оснащен двумя парами ручек с прорезиненной рукояткой;

Со шнеком в комплекте .

Недостатки:

Не выявлено.

ADA Ground Drill 15 Hercules

Покупатели отмечают высокую прочность изделия, поэтому можно с уверенностью сказать, что ADA Ground Drill 15 Hercules - лучший неубиваемый мотобур нашего рейтинга.

Достоинства:

Мощность 5,5 лошадиных сил дает преимущество перед менее мощными моделями в выполнении сложных задач;

Рукоятки сконструированы для удобного управления двумя операторами;

Болтовые крепления обеспечивают надежную фиксацию мотора и рабочей части;

4-х тактный износоустойчивый двигатель;

Литровый бак для длительной работы без перерывов на заправку.

Недостатки:

Не выявлено.

Patriot AE75D

Профессиональный бензобур, который подойдет для использования при садовых, строительных и монтажных работах.

Достоинства:

Стандартный диаметр посадки - 20 мм сделает проще выбор шнека;

Работает с оснасткой диаметром до 35 см;

Большая емкость бака (1,3 л);

Металлическая рама с рукоятками для управления двумя операторами;

Корпус с перфорацией для охлаждения двигателя;

Насос для своевременной подачи топлива в двигатель.

Недостатки:

Не выявлено.

ADA GroundDrill-14 Revers

Рейтинг лучших мотобуров с реверсом вполне могла бы возглавить эта модель от Ada.

Достоинства:

Лучший большой диаметр шнека - 60 см;

Две пары рукояток для комфортной работы двух операторов;

Лучшая в рейтинге мощность - 8 л.с.;

Вместимость топливного бака - 3,6 л способствует долгой работе без необходимости заправки;

Крепление для шнеков универсально, что поможет без проблем подобрать оснастку.

Недостатки:

Не выявлено.

Как выбрать хороший мотобур?

Чтобы подытожить наше сравнение мотобуров дадим несколько рекомендаций по выбору: