Бензобур ADA GroundDrill-12 A00310 в комплекте со шнеком Drill 300 (800 мм)

Преимущества

Мощность установленного двигателя - 5.5 л.с

Рассчитан на профессиональное использование

Долговечность благодаря качеству материалов и сборки

Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки

Максимальная глубина бурения для всех буров такого класса не более 4-6 метров (чем тверже грунт, тем меньше глубина)

Бензобур ADA GroundDrill-12 А00310 - профессиональный инструмент, предназначенный для интенсивного использования. При помощи агрегата можно бурить глубокие отверстия диаметром до 400 мм для столбчатых или свайных фундаментов, колодцы для воды или технического назначения, посадки деревьев, установки больших столбов. Мотобур оснащен 4-тактным двигателем мощностью 5.5 л.с. Агрегат управляется двумя операторами. Двигатель заключен в металлическую раму, что способствует равномерному распределению центра тяжести при сверлении.