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Мотопомпы используются в разных сферах: от строительства, пожарного дела и сельского хозяйства до частных случаев, когда необходимо откачать большое количество воды. В этой статье расскажем, как выбрать подходящую для ваших задач мотопомпу, как ее обслуживать и использовать, а также приведем рейтинг мотопомп на дизельном и бензиновом топливе.

Производители мотопомп

На российском и зарубежном рынке представлено много фирм, изготавливающих мотопомпы. Вот лучшие компании, продукция которых не остается без внимания покупателей:

Champion . Давно известный бренд инструмента садового оборудования и техники. Мотопомпы Champion имеют мощность от 1,2 до 13 лошадиных сил и могут перекачивать как грязную, так и чистую воду (в зависимости от модели).

. Давно известный бренд инструмента садового оборудования и техники. Мотопомпы Champion имеют мощность от 1,2 до 13 лошадиных сил и могут перекачивать как грязную, так и чистую воду (в зависимости от модели). Fubag . Производитель оснащает мотопомпы своими двигателями, а также моторами от Honda. Мотопомпы Fubag преимущественно используются для откачивания и подачи чистой воды.

. Производитель оснащает мотопомпы своими двигателями, а также моторами от Honda. Мотопомпы Fubag преимущественно используются для откачивания и подачи чистой воды. Koshin . В ассортименте производителя есть мотопомпы для чистой, средне-загрязненной и грязной воды, а также высоконапорные модели. Производительность колеблется в диапазоне от 400 до 1900 литров в минуту.

. В ассортименте производителя есть мотопомпы для чистой, средне-загрязненной и грязной воды, а также высоконапорные модели. Производительность колеблется в диапазоне от 400 до 1900 литров в минуту. Honda . Знаменитый производитель не только моторов для разных агрегатов, но и техники под своим брендом. Помимо моделей для работы с водой разной степени загрязнения у Honda можно найти и мотопомпы для перекачивания химических жидкостей.

. Знаменитый производитель не только моторов для разных агрегатов, но и техники под своим брендом. Помимо моделей для работы с водой разной степени загрязнения у Honda можно найти и мотопомпы для перекачивания химических жидкостей. Huter . Производительность помп от известного немецкого бренда техники Huter варьируется от 100 до свыше 1000 литров в минуту. В оборудовании преимущественно используются двигатели на бензине.

. Производительность помп от известного немецкого бренда техники Huter варьируется от 100 до свыше 1000 литров в минуту. В оборудовании преимущественно используются двигатели на бензине. Robin-Subaru . Производитель отмечает японское качество своей продукции. Под брендом Robin-Subaru на рынок поставляются особые виды диафрагменных мотопомп и оборудования для перекачки соленой воды.

. Производитель отмечает японское качество своей продукции. Под брендом Robin-Subaru на рынок поставляются особые виды диафрагменных мотопомп и оборудования для перекачки соленой воды. Patriot . В модельном ряду мотопомп от американского бренда Patriot можно найти компактные и массивные агрегаты с мотором на бензине и дизельном топливе.

. В модельном ряду мотопомп от американского бренда Patriot можно найти компактные и массивные агрегаты с мотором на бензине и дизельном топливе. Кратон . Выпускает мотопомпы с корпусом из алюминиевого сплава с производительностью от 100 до 600 литров в минуту. В рейтинг мотопомп для дачи вполне можно включить компактные модели от Кратон.

. Выпускает мотопомпы с корпусом из алюминиевого сплава с производительностью от 100 до 600 литров в минуту. В рейтинг мотопомп для дачи вполне можно включить компактные модели от Кратон. Sturm . Изготавливает мощные мотопомпы с производительностью от 600 до 1000 литров в минуту. Силовое насосное оборудование от Sturm работает от четырехтактного двигателя на бензине.

. Изготавливает мощные мотопомпы с производительностью от 600 до 1000 литров в минуту. Силовое насосное оборудование от Sturm работает от четырехтактного двигателя на бензине. Daishin . Японская марка, под которой выпускается техника для сада, генераторы и мотопомпы. В ассортименте Daishin можно найти высокопроизводительные модели мотопомп (2000 л/мин), которые быстро справятся со сложными задачами.

. Японская марка, под которой выпускается техника для сада, генераторы и мотопомпы. В ассортименте Daishin можно найти высокопроизводительные модели мотопомп (2000 л/мин), которые быстро справятся со сложными задачами. Ставр . Производитель отмечает низкий расход топлива и возможность подключения рукавов любых марок. Также среди преимуществ продукта отмечается малошумная работа.

. Производитель отмечает низкий расход топлива и возможность подключения рукавов любых марок. Также среди преимуществ продукта отмечается малошумная работа. Denzel . Мотопомпы Denzel обладают мощностью от 7 до 15 лошадиных сил и способны создавать напор до 65 метров ( в зависимости от модели). Некоторые мотопомпы рассчитаны на работу с сильнозагрязненной водой.

. Мотопомпы Denzel обладают мощностью от 7 до 15 лошадиных сил и способны создавать напор до 65 метров ( в зависимости от модели). Некоторые мотопомпы рассчитаны на работу с сильнозагрязненной водой. Carver. Выпускает мотопомпы разных габаритов и показателей производительности, которые способны работать при температуре воздуха до 40 градусов.

Как выбрать мотопомпу

Предназначение и общее устройство

Мотопомпа является оборудованием для откачивания и подачи воды. Их применяют:

Для осушения водоемов, бассейнов и заболоченных мест;

Для откачивания талой воды и поднявшихся на поверхность грунтовых вод при строительстве;

Полива сельскохозяйственных культур как на крупных садовых участках, так и в фермерских хозяйствах;

В коммунальных хозяйствах для откачивания воды при монтажных и ремонтных работах на магистралях;

При тушении пожаров;

Заполнения емкостей перекачкой воды из водоема и пр.

Мотопомпа представляет собой самовсасывающий центробежный насос, который приводится в действие бензо- или дизельным мотором. В оборудовании есть два патрубка для подключения рукавов: один рукав опускается в воду, второй подает ее в емкость или в определенную зону (например, при поливе). Двигатель и насос закреплены на раме.

Основные критерии выбора мотопомпы

Чтобы проще было определить, какая мотопомпа лучше подходит для ваших целей, обозначим важные для выбора критериями. В их числе:

Мощность. Определяется показателями двигателя. От этой характеристики зависит способность мотопомпы работать длительное время без перерыва и ее ресурс. В среднем мощность таких устройств доходит до 7 лошадиных сил, но есть модели, рассчитанные и на большую нагрузку.

Определяется показателями двигателя. От этой характеристики зависит способность мотопомпы работать длительное время без перерыва и ее ресурс. В среднем мощность таких устройств доходит до 7 лошадиных сил, но есть модели, рассчитанные и на большую нагрузку. Производительность. Отражает количество воды, которую способен перекачать насос за определенное время. У мотопомп эта величина имеет большой диапазон: от компактных устройств на 120 л/мин до агрегатов для перекачивания больших объемов воды с показателем в 1-2 тысячи литров в минуту.

Отражает количество воды, которую способен перекачать насос за определенное время. У мотопомп эта величина имеет большой диапазон: от компактных устройств на 120 л/мин до агрегатов для перекачивания больших объемов воды с показателем в 1-2 тысячи литров в минуту. Свойства перекачиваемой воды. Очень важный фактор, в зависимости от которого должна приобретаться мотопомпа. Выделяют агрегаты для перекачивания воды разной степени загрязнения: чистой (воды без примесей), средне- и сильнозагрязненной воды. Также есть диафрагменные модели, рассчитанные на переработку вязких жидкостей, мотопомпы для соленой воды.

Очень важный фактор, в зависимости от которого должна приобретаться мотопомпа. Выделяют агрегаты для перекачивания воды разной степени загрязнения: чистой (воды без примесей), средне- и сильнозагрязненной воды. Также есть диафрагменные модели, рассчитанные на переработку вязких жидкостей, мотопомпы для соленой воды. Особенности двигателя. В мотопомпах используются двигатели на дизельном топливе или бензине. Рассмотрим особенности каждого мотора в таблице.

Вид двигателя Плюсы Минусы Бензиновый Малый уровень шума;

Меньшие габариты и вес;

Меньшая стоимость. Малый ресурс;

Высокий расход топлива. Дизельный Высокий ресурс;

Большая мощность и производительность;

Низкий расход топлива;

Работа с вязкими субстанциями. Высокая стоимость;

Шумность при работе.

Бензиновый двигатель по количеству тактов Плюсы Минусы Двухтактный Меньшие габариты и вес. Малое время работы без остановки. Четырехтактный Работают длительное время. Требуют постоянного контроля за наличием масла.

Высота всасывания и высота подъема. Высота всасывания у большинства мотопомп одинакова и составляет до 8 м, а вот высота подъема может значительно отличаться (чаще всего в диапазоне от 20 до 35 м). Особенно большая высота подъема важна в пожарном деле, когда необходим охват струей воды верхних этажей зданий или высоких деревьев.

Но ориентируясь на данные, указанные в паспорте устройств, стоит брать в расчет, что в реальных условиях эти цифры могут отличаться. На высоту подъем/всасывания могут влиять особенности шлангов, их перегибы и пр.

Можно ли работать с мотопомпой зимой

Характер питания мотопомп позволяет использовать их не только в теплое время года. Например, одним из самых частых видов применения мотопомпы зимой является заливка катков. Но стоит учесть особенности потребляемого топлива и смазки. Для дизельных двигателей нужно брать топливо, рассчитанные на низкие температуры, а для моделей на бензине подбирать соответствующее масло.

Можно ли использовать мотопомпу для дачного водопровода

Функционал мотопомп очень велик, ее использование допускается не только для периодических работ, но и для обеспечения водой дома. За счет возможности подачи воды на большую высоту мотопомпы могут стать частью водопроводной системы на даче. Это особенно удобно, когда на электросетях часто случаются перебои, и техника с электроприводом работать просто не может.

В такой ситуации ответ на вопрос, что лучше мотопомпа или дренажный насос, очевиден. Но при большем выборе вариантов стоит произвести расчет потребления воды, поскольку при внушительном расходе использование дорогого топлива может оказаться невыгодным.

Как обслуживать мотопомпу

Информацию об обслуживании мотопомп, как правило, указывают в инструкции к устройству. К основным составляющим, за которыми нужно следить при использовании мотопомпы относятся:

Замена и проверка уровня масла, чистка бака и пробки отверстия для заливки масла;

Проверка, регулировка и чистка воздушного фильтра;

Чистка, проверка свечей зажигания, искрогасящей стеки;

Проверка работы на холостом ходу;

Проверка шланга на разрывы;

Контроль за состоянием и чистка насоса.

Как правильно эксплуатировать мотопомпу

Чтобы мотопомпа служила долго, при ее использовании желательно придерживаться следующих рекомендаций:

Используйте шланг необходимой длины и пропускной способности. Слишком длинный и узкий шланг может значительно снизить эффективность работы оборудования. Проверяйте плотность крепления хомутов. Слабо закрепленный хомут может сорвать поток воды или в воду будет просачиваться воздух. Проверяйте и прочищайте фильтр. Рекомендуется перед запуском двигателя заливать в рабочую камеру насоса воду, чтобы предотвратить выход из строя крыльчатки. Устанавливайте мотопомпу как можно ближе к источнику воды. Не следует устанавливать устройство на возвышенности, так как качество всасывания может значительно снизится. Повышайте скорость работы насоса постепенно. Резкий пуск на максимальных настройках приведет к более быстрому износу комплектующих. Промывайте насос чистой водой после окончания работ. Своевременно проводите обслуживание устройства согласно инструкции.

Лучшие мотопомпы для грязной воды

Мотопомпа Champion GTP80

Мотопомпа для грязной воды, которая открывает наш рейтинг - Champion GTP80.

Достоинства:

Мощность в 7 лошадиных сил позволяет поддерживать высокую производительность (1300 литров в минуту), поэтому такая мотопомпа как нельзя лучше справится с перекачкой большого объема воды;

Двигатель в 4 такта позволяет работать с оборудованием длительное время;

Объем топливного бака 3,6 литра;

Высота напора 26 м позволит наполнить водой резервуар с высокими стенками;

Устойчивый каркас, который также удобен при перемещении устройства.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа FUBAG PG 950 T

Лучшие мотопомпы обладают высокой мощностью и способны быстро справиться с поставленной задачей. Вот достойная модель от Fubag, которая может осушать подвалы или глубокие лужи лучше многих аналогов.

Достоинства:

Двигатель от Fubag на 4 такта развивает мощность в 7 лошадиных сил;

Колесо насоса изготовлено из чугуна, что придает изделию повышенную прочность;

Рама с основанием удобна как для установки мотопомпы, так и при ее транспортировке;

Воздушное охлаждение двигателя благодаря открытой конструкции;

Установлен датчик для контроля уровня масла;

Способен всасывать воду с максимальным размером частиц до 3 см.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа FUBAG PG 1300 T 838247

Продолжает эту категорию бензиновая мотопомпа для грязной воды, которая имеет показатель мощности лучше, чем у многих аналогов.

Достоинства:

Мощность в 9 л.с. помогает мотопомпе лучше справляться с масштабными задачами;

Рекомендована для использования при откачивании сильнозагрязненной воды с максимальным диаметром частиц 25 мм;

Большая вместимость топливного бака (6,5 л) будет удобна при длительном использовании устройства;

Патрубки позволяют подключать шланги диаметром 8 см;

Двигатель на 4 таката дает возможность осуществлять длительную беспрерывную работу.

Недостатки:

Вес - 62 кг.

Мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204

Еще одна мотопомпа для грязной воды, которая представляет лучшие бензиновые агрегаты нашего рейтинга.

Достоинства:

Мотопомпа с мощностью 15 л.с. и производительностью 1500 л/мин лучше компактных моделей справится с большим объемом работ;

Имеет показатель подъема воды 30 м, что удобно при необходимости доставки воды на верхние этажи зданий;

Для воды с включениями до 25 мм;

Позволяет подключать шланги диаметром 8 см;

Топливный бак на 5,6 литра не потребует частой дозаправки.

Недостатки:

Вес - 72 кг.

Мотопомпа TSUNAMI WP 80D

Рейтинг мотопомп для грязной воды завершает модель, которую лучше приобрести для периодического использования.

Достоинства:

Двигатель от Tsunami, работающий на бензине;

Развивает мощность 6 лошадиных сил, которая позволяет поддерживать высокий уровень производительности;

Патрубки для подключения шлангов с диаметром 8 см;

Бак на 3,6 литра для длительной работы без дозаправки;

Поднимает воду на высоту до 25 м.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие помпы для чистой воды

Модель/Характеристика Мощность(Вт/л.с.) Производительность (л/мин) Качество воды Тип топлива Количество тактов двигателя Вес (кг) Стоимость( руб) FUBAG PG 600 -/5,5 600 Чистая Бензин 4 25 16 780 Huter MP-25 -/1,5 130 Чистая Бензин 2 8 7 690 CAIMAN JET45FH -/1,6 125 Чистая Бензин 4 7,5 30 000 CAIMAN CP-303C -/5,5 1 000 Чистая Бензин 4 29 77 000 CHAMPION GP50, 600 л/мин 5 150/7 600 Чистая Бензин 4 22,5 16 200

Мотопомпа FUBAG PG 600

Учитывая небольшой вес и производительность устройства в 600 л/мин, можно вполне сказать, что Fubag PG 600 - лучшая мотопомпа для дачи.

Достоинства:

Корпус из алюминия устойчив к коррозии и механическим повреждениям;

В нижней части рамы имеются ножки для большей устойчивости на любой поверхности;

Принудительное охлаждение мотора увеличивает его ресурс;

Допускает присутствие в воде частиц с диаметром до 4 мм;

Бак на 3,6 литра для долгой работы без дозаправки.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа Huter MP-25

Для частой перевозки в легковой машине лучше приобрести небольшую бюджетную мотопомпу, такую как Huter MP-25.

Достоинства:

Работает на бензине АИ-92, который легко найти в продаже;

Производительность 130 л/мин оптимальна для откачивания воды в доме или гараже во время ливней или паводка;

При небольшом размере и показателе мощности способна создавать высоту напора в 30 м;

Небольшой вес в 8 кг;

Широкое основание рамы обеспечивает устойчивость.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа CAIMAN JET45FH

Агрегат французского производства, которому лучше отдать предпочтение при работе с небольшим объемом воды.

Достоинства:

Встроенный датчик уровня масла отключает двигатель,если уровень смазки критически низкий;

Фитинги для шлангов в комплекте гарантируют надежное соединение, которое позволяет избежать просачивания воды или воздуха;

Материал бензобака позволяет отслеживать уровень топлива;

Двигатель от Subaru соответствует стандарту EPA Phase 2 и CARB Tier II (низкий уровень выхлопов);

Небольшой вес устройства и ручка на корпусе облегчают переноску;

Недостатки:

Высокая стоимость.

Мотопомпа CAIMAN CP-303C

Достойная модель насосного оборудования, которая могла бы возглавить рейтинг высоконапорных помп.

Достоинства:

4-х тактный двигатель от Honda с клапанами OHC оснащен чугунной гильзой цилиндра, что повышает его износоустойчивость;

Крыльчатка и внутренняя поверхность насоса изготовлены с использованием чугуна, что делает комплектующие более долговечными;

При мощности 5,5 лошадиных сил выдает 1000 литров воды в минуту;

Большая высота подъема воды (35 м);

Французское качество сборки.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Мотопомпа CHAMPION GP50, 600 л/мин

Какая бензиновая мотопомпа для чистой воды лучше по мощности? - В данной категории рейтинга, определенно, Champion GP50.

Достоинства:

Высокий уровень мощности повышает ресурс мотопомпы;

Насос способен выбрасывать воду на максимальную высоту в 26 метров;

Двигатель работает на бензиновом топливе, поэтому не требует дорогостоящего обслуживания;

Бак на 3,6 литра для длительной работы без остановок на заправку;

Рама защищает корпус от повреждений, придает устойчивость и способствует легкой переноске.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие бензиновые мотопомпы

Модель/Характеристика Мощность(Вт/л.с.) Производительность (л/мин) Качество воды Тип топлива Количество тактов двигателя Вес (кг) Стоимость( руб) Champion GP52 5 150/7 500 Чистая Бензин 4 24 16 700 DAISHIN SST80-HX 2 900/3,9 1 000 Среднезагрязненная Бензин 4 27 42 900 Husqvarna W40P 9676389-02 1 840/1,9 200 Чистая Бензин 4 13 19 990 Husqvarna W50P 9676390-02 4 780/6,5 533 Чистая Бензин 4 25 25 990 Husqvarna W80P 9676391-02 5 500/7,5 833 Чистая Бензин 4 28 28 990

Мотопомпа Champion GP52

Открывает эту категорию модель мотопомпы с 4-х тактным двигателем от бренда Champion. Покупатели отмечают, что агрегат хорошо подходит для дома и работы в саду.

Достоинства:

Мощность в 7 л.с. позволяет мотопомпе прокачивать до 500 литров воды в минуту;

Высота напора 25 м оптимальна для наполнения емкостей;

Перекачивает чистую воду с минимальными включениями;

Допускает подключение шлангов с диаметром 5 см;

Бак на 3,6 литра для работы без частых остановок на дозаправку.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа DAISHIN SST80-HX

Рейтинг бензиновых мотопомп продолжает мотопомпа японской сборки, покупатели которой отмечают простое управление и высокую мощность агрегата.

Достоинства:

Корпус и крыльчатка насоса изготовлены из чугуна, что повышает износоустойчивость;

Патрубки для шланга диаметров 8 см;

Высокая производительность (1000 л/мин) при мощности 3,9 л.с. позволяет мотопомпе справляться с переработкой большого объема воды в короткий срок;

Допустимо использование модели для воды с включениями диаметром до 1,5 см;

Японское качество сборки.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа Husqvarna W40P 9676389-02

В рейтинг лучших моделей бензиновых мотопомп для воды мы включили эту модель от Husqvarna, которая лучше подойдет для бытовых нужд.

Достоинства:

В комплект входит фильтр грубой очистки, позволяющий сохранить комплектующие от повреждения крупными включениями;

Оснащена двигателем Husqvarna мощностью 1,9 л.с.;

Подставка с насадками для большей устойчивости прибора на неровной поверхности;

4-х тактный двигатель устойчив при длительной работе;

Производительности 200 литров в минуту достаточно для перекачивания воды при подтоплениях в гаражах или домах.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа Husqvarna W50P 9676390-02

Если обратить внимание на показатель производительности и высоты подачи воды у устройства, то можно сказать, что Husqvarna W50P 9676390-02 - лучшая мотопомпа для полива огорода в нашем рейтинге.

Достоинства:

Мощность в 6,5 лошадиных сил обеспечивает производительность 533 л/мин;

Агрегат способен поднимать воду на высоту до 30 м;

Оптимален для подключения шлангов диаметром 5 см;

Объем бака для топлива 3,6 литров позволяет не осуществлять заправку часто;

Широкая рама для защиты двигателя от повреждений и большей устойчивости;

Длительная работа благодаря 4-х тактному двигателю.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02

Какая мотопомпа лучше для полива огорода? - Определенно, модель, которая подает оптимальное количество воды и позволяет справиться с поливом быстро. Husqvarna W80P 9676391-02 - неплохой кандидат на эту роль.

Достоинства:

Значительный показатель производительности - 833 литра в минуту;

Мощность в 7,5 лошадиных сил обеспечивает длительную работу без перерывов и повышает ресурс;

Высоты выброса в 28 м достаточно для наполнения емкостей и полива;

Благодаря диаметру патрубка в 8 см к мотопомпе можно подключать шланги с высокой пропускной способностью;

4-х тактный двигатель производства Husqvarna;

Рама способствует лучшему воздушному охлаждению двигателя и больше устойчивости устройства на неровных участках.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие дизельные мотопомпы

Модель/Характеристика Мощность(Вт/л.с.) Производительность (л/мин) Качество воды Тип топлива Количество тактов двигателя Вес (кг) Стоимость( руб) CHAMPION DTP81E 5 400/6,7 1 000 Грязная Дизельное 4 66 89 400 CP-T205SLTD - 450 - Дизельное 4 99 450 000

Мотопомпа CHAMPION DTP81E

Грязевые мотопомпы, которые мы включили в рейтинг, отличаются высокими показателями мощности. Не стала исключением и эта дизельная модель от марки Champion.

Достоинства:

Производительность 1000 литров в минуту способствует быстрому выполнению большого объема работ;

Способна перерабатывать воду с крупными включениями, а также илистую;

4-х тактный дизельный двигатель объемом 305 м³;

Для удобства работы предусмотрен ручной и электрический стартер;

Широкая устойчивая рама, которую удобно использовать при переноске.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Мотопомпа CP-T205SLTD

В рейтинг лучших дизельных мотопомп вполне можно включить эту модель с лучшим показателем напора.

Достоинства:

Дизельный двигатель с системой прямого впрыска для уменьшения расхода горючего;

Производитель отмечает плавную работу мотора благодаря новшествам в его конструкции;

Датчик контроля уровня масла;

Рабочее колесо двойной конструкции помогает обеспечить напор в 90 м;

В помпе предусмотрены уплотнения из карбида кремния;

Японское качество сборки.

Недостатки:

Вес - 99 кг;

Высокая стоимость.

Мотопомпы для частного дома

Модель/Характеристика Мощность(Вт/л.с.) Производительность (л/мин) Качество воды Тип топлива Количество тактов двигателя Вес (кг) Стоимость( руб) Sturm BP8760VD, 7л.с. 7 600 Чистая Бензин 4 24,2 18 000 АМР 50 С LIGHT - 250 Чистая Бензин - 13,5 13 900 CHAMPION GP40-II 1 500/2 250 Чистая Бензин 2 13 17 000 АМР 80 С - 700 Чистая Бензин 4 26 17 500 Koshin SEV-50X 3 100/4,2 620 Среднезагрязненная Бензин 4 27,2 22 384

Мотопомпа бензиновая Sturm BP8760VD, 7л.с.

Хорошие мотопомпы для частого применения - это агрегаты с вместительным баком и низким уровнем шума, как Sturm BP8760VD.

Достоинства:

Мощность 7 лошадиных сил позволяет перекачивать 600 литров воды в минуту;

Шумность на уровне 68 дБ;

Емкости бака достаточно более чем на 1,5 часа беспрерывной работы;

Значительная высота подъема воды - 58 м;

Рама способствует лучшему охлаждению мотора и защите от ударов;

Работает на топливе АИ-92, которое легко найти в продаже.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа для чистой воды АМР 50 С LIGHT

Лучшая небольшая бензиновая мотопомпа китайской сборки для мелких бытовых задач.

Достоинства:

Производительность - 250 литров в минуту;

Диаметр входного патрубка позволяет подключать рукава диаметром до 5 см;

Рассчитана на чистую воду с мелкими частицами до 5 мм;

Небольшой вес- 13,5 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа CHAMPION GP40-II

Если вы подбираете вариант мотопомпы для разовых задач, то присмотритесь к Champion GP40-II.

Достоинства:

Компактная подставка на ножках для лучшей устойчивости;

Мощность в 2 л.с. позволяет мотопомп перегонять через насос до 250 литров воды в минуту;

Бензиновый двигатель на 2 такта подойдет для выполнения кратковременных задач;

Для продления срока службы двигателя предусмотрено воздушное охлаждение;

Способна поднимать воду на расстояние до 20 метров в высоту.

Недостатки:

Не выявлено.

Мотопомпа для чистой воды АМР 80 С

Хорошая мотопомпа для дачи или небольшого садового хозяйства.

Достоинства:

Входные патрубки позволяют присоединять к мотопомпе рукав диаметром 8 см;

Напора в 20 м достаточно для бытовых задач по поливу участка и наполнению емкостей;

Способна перерабатывать воду с частицами до 6 мм в диаметре;

Высокий показатель производительности - 700 литров в минуту позволит быстро откачать воду при паводке или подать воду на огород.

Недостатки:

Не выявлено.

Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEV-50X

Хорошая мотопомпа для грязной воды, которая замыкает наш рейтинг.

Достоинства:

4-х тактный двигатель на бензиновом топливе не требует дорогостоящего обслуживания;

Масляный картер на 1 литр для длительной работы без пополнения;

Мощность 4,2 лошадиных силы обеспечивает переработку насосом до 620 литров воды в минуту;

Напора мотопомпы достаточно, чтобы поднять воду на высоту до 27 метров;

Бак вместимостью 3,6 литра для длительной беспрерывной работы.

Недостатки: