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Мотопомпа CP-T205SLTD
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Мотопомпы
    Мотопомпа CP-T205SLTD
    Арт. 1128567
    Мотопомпа CP-T205SLTD

      Мотопомпа CP-T205SLTD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128567

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		670х640х650
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная мотопомпа Caiman CP-T205SLTD - это высоконапорная мотопомпа, которую можно применять для перекачки больших объемов воды на большие расстояния, в любой сфере – от сельского хозяйства до тушения пожаров.

        Преимущества

        • Четырехтактный дизельный двигатель Yanmar L-100 (Япония)
        • Двойное рабочее колесо
        • Электронный датчик уровня масла
        • Прямое соединение помпы и двигателя
        • Самозаполняющаяся помпа
        • Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте
        • Центробежный насос из чугуна
        • Уплотнения из карбида кремния