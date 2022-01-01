Мотопомпа CP-T205SLTD

Преимущества

Четырехтактный дизельный двигатель Yanmar L-100 (Япония)

Двойное рабочее колесо

Электронный датчик уровня масла

Прямое соединение помпы и двигателя

Самозаполняющаяся помпа

Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте

Центробежный насос из чугуна

Уплотнения из карбида кремния

Дизельная мотопомпа Caiman CP-T205SLTD - это высоконапорная мотопомпа, которую можно применять для перекачки больших объемов воды на большие расстояния, в любой сфере – от сельского хозяйства до тушения пожаров.