Мотопомпа CP-T205SLTD
Арт. 1128567
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|670х640х650
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Дизельная мотопомпа Caiman CP-T205SLTD - это высоконапорная мотопомпа, которую можно применять для перекачки больших объемов воды на большие расстояния, в любой сфере – от сельского хозяйства до тушения пожаров.
Преимущества
- Четырехтактный дизельный двигатель Yanmar L-100 (Япония)
- Двойное рабочее колесо
- Электронный датчик уровня масла
- Прямое соединение помпы и двигателя
- Самозаполняющаяся помпа
- Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте
- Центробежный насос из чугуна
- Уплотнения из карбида кремния