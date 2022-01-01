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Мотопомпы

Мотопомпы высокого давления

  • Высота подъема, м: от 30
Найдено: 47 товаров
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Мотопомпы высокого давления в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 655 рублей до 90 000 рублей. В наличии более 36 наименований. Данные изделия предназначены для перекачки воды на дальние расстояния и большую высоту (до 80 метров). Такие мотопомпы являются высокопроизводительными с большим напором. Для удобства устройство оснащается колесами или передвижными тележками, что делает их использование многоцелевым: от полива до пожаротушения. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.