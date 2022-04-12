Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II

Преимущества

Небольшой вес

2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Ручка для удобства транспортировки мотопомпы Champion GP27-II

Праймер облегчает запуск мотора

Рама с ножками - устойчивость мотопомпы

Мотопомпа Champion GP27-II предназначена для перекачки чистых жидкостей. Оснащена патрубками диаметром 25 мм. Отличается пропускной способностью 130 л/мин. Двигатель работает на топливной смеси: бензин АИ-92 + моторное масло (50:1). Праймер обеспечивает легкий и быстрый запуск двигателя. В конструкции имеется рама с ножками для устойчивости мотопомпы на любой поверхности.