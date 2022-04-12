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Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
5.0
1
Найти аналог
Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
    Арт. X1323146
    5.0
    1
    Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
    Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
    Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
    Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
      Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
      Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
      Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
      Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II

      Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1323146
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		390х280х370
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Champion GP27-II предназначена для перекачки чистых жидкостей. Оснащена патрубками диаметром 25 мм. Отличается пропускной способностью 130 л/мин. Двигатель работает на топливной смеси: бензин АИ-92 + моторное масло (50:1). Праймер обеспечивает легкий и быстрый запуск двигателя. В конструкции имеется рама с ножками для устойчивости мотопомпы на любой поверхности.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
        • Ручка для удобства транспортировки мотопомпы Champion GP27-II
        • Праймер облегчает запуск мотора
        • Рама с ножками - устойчивость мотопомпы