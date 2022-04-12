Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
Арт. X1323146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|390х280х370
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа Champion GP27-II предназначена для перекачки чистых жидкостей. Оснащена патрубками диаметром 25 мм. Отличается пропускной способностью 130 л/мин. Двигатель работает на топливной смеси: бензин АИ-92 + моторное масло (50:1). Праймер обеспечивает легкий и быстрый запуск двигателя. В конструкции имеется рама с ножками для устойчивости мотопомпы на любой поверхности.
Преимущества
- Небольшой вес
- 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Ручка для удобства транспортировки мотопомпы Champion GP27-II
- Праймер облегчает запуск мотора
- Рама с ножками - устойчивость мотопомпы