Мотопомпы самовсасывающие с центробежным насосом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 999 рублей до 90 200 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить всасывающую мотопомпу вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.