Мотопомпа бензиновая FUBAG PG 950 T применяется для осушения некрупных водоемов, котлованов, откачивания воды из подвальных, гаражных помещений. Насос предназначен для перекачивания воды, в том числе загрязненной (со включениями размером до 30 мм). Работает на глубине до 8 метров. Прибор оснащен 4-х тактным двигателем, развивающим производительность в 7 лошадиных сил. Мотопомпа FUBAG PG 950 T надежно защищена от повреждений усиленным металлическим корпусом и рамой. Обеспечивает напор до 26 метров, обладает производительностью 1300 литров в минуту. Прибор обладает датчиком масла для своевременного обслуживания. Купить мотопомпу FUBAG PG 950 T 838246 можно для эксплуатации в бытовых условиях, а также при выполнении строительных работ.

Преимущества