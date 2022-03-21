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Мотопомпа Fubag PG 950 T
5.0
2
24 770 ₽
Мотопомпы
  • Персональная скидка
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Арт. X1323128
5.0
2
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T
  • Персональная скидка
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T
Мотопомпа Fubag PG 950 T

Мотопомпа Fubag PG 950 T

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24 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X1323128
5.0
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
535х415х410
Переносная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
24 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мотопомпа бензиновая FUBAG PG 950 T применяется для осушения некрупных водоемов, котлованов, откачивания воды из подвальных, гаражных помещений. Насос предназначен для перекачивания воды, в том числе загрязненной (со включениями размером до 30 мм). Работает на глубине до 8 метров. Прибор оснащен 4-х тактным двигателем, развивающим производительность в 7 лошадиных сил. Мотопомпа FUBAG PG 950 T надежно защищена от повреждений усиленным металлическим корпусом и рамой. Обеспечивает напор до 26 метров, обладает производительностью 1300 литров в минуту. Прибор обладает датчиком масла для своевременного обслуживания. Купить мотопомпу FUBAG PG 950 T 838246 можно для эксплуатации в бытовых условиях, а также при выполнении строительных работ.

    Преимущества

    • Надежный двигатель на 7 л.с.
    • Высокая производительность – 1300 л/мин
    • Чугунная крыльчатка
    • Металлические патрубки
    • Простой доступ к насосной части
    • Рабочие колеса и улита выполнены из чугуна
    • Усиленная рама
    • Датчик уровня масла
    • Фильтр для очистки включений диаметром до 30 мм