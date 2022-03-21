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Мотопомпа Fubag PG 950 T
Арт. X1323128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|535х415х410
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Мотопомпа бензиновая FUBAG PG 950 T применяется для осушения некрупных водоемов, котлованов, откачивания воды из подвальных, гаражных помещений. Насос предназначен для перекачивания воды, в том числе загрязненной (со включениями размером до 30 мм). Работает на глубине до 8 метров. Прибор оснащен 4-х тактным двигателем, развивающим производительность в 7 лошадиных сил. Мотопомпа FUBAG PG 950 T надежно защищена от повреждений усиленным металлическим корпусом и рамой. Обеспечивает напор до 26 метров, обладает производительностью 1300 литров в минуту. Прибор обладает датчиком масла для своевременного обслуживания. Купить мотопомпу FUBAG PG 950 T 838246 можно для эксплуатации в бытовых условиях, а также при выполнении строительных работ.
Преимущества
- Надежный двигатель на 7 л.с.
- Высокая производительность – 1300 л/мин
- Чугунная крыльчатка
- Металлические патрубки
- Простой доступ к насосной части
- Рабочие колеса и улита выполнены из чугуна
- Усиленная рама
- Датчик уровня масла
- Фильтр для очистки включений диаметром до 30 мм