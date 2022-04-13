Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247

Мотопомпа FUBAG PG1300Т используется для перекачивания воды. Пригодится на участке частного дома, на даче, а также для откачивания воды из гаражных и подвальных помещений. Мотопомпа FUBAG PG1300Т оснащена мощным двигателем на 9 лошадиных сил, поэтому подходит для интенсивной и длительной работы. Агрегат способен поднимать воду на высоту до 26 метров и перекачивать жидкость с включениями размером до 25 мм. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить мотопомпу FUBAG PG1300Т с доставкой в любой город.

Преимущества