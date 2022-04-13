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Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247
5.0
2
54 399 ₽
Мотопомпы
  • Персональная скидка
Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247
Арт. X1323129
5.0
2
Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247
Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247
Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247
  • Персональная скидка
Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247
Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247
Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247

Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247

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54 399 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 924 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X1323129
5.0
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
695х530х555
Переносная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
54 399 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 924 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотопомпа FUBAG PG1300Т используется для перекачивания воды. Пригодится на участке частного дома, на даче, а также для откачивания воды из гаражных и подвальных помещений. Мотопомпа FUBAG PG1300Т оснащена мощным двигателем на 9 лошадиных сил, поэтому подходит для интенсивной и длительной работы. Агрегат способен поднимать воду на высоту до 26 метров и перекачивать жидкость с включениями размером до 25 мм. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить мотопомпу FUBAG PG1300Т с доставкой в любой город.

    Преимущества

    • Высокая производительность
    • Мощность двигателя – 9 л.с
    • Длительный срок эксплуатации
    • Надежность и прочность