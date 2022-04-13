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Мотопомпа Fubag PG 1300 T 838247
Арт. X1323129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|695х530х555
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Мотопомпа FUBAG PG1300Т используется для перекачивания воды. Пригодится на участке частного дома, на даче, а также для откачивания воды из гаражных и подвальных помещений. Мотопомпа FUBAG PG1300Т оснащена мощным двигателем на 9 лошадиных сил, поэтому подходит для интенсивной и длительной работы. Агрегат способен поднимать воду на высоту до 26 метров и перекачивать жидкость с включениями размером до 25 мм. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить мотопомпу FUBAG PG1300Т с доставкой в любой город.
Преимущества
- Высокая производительность
- Мощность двигателя – 9 л.с
- Длительный срок эксплуатации
- Надежность и прочность