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Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
    Арт. О00000033066
    Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
    Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
    Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
    Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
    Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
    Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
    Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
    Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
      Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
      Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
      Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
      Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
      Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
      Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
      Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204
      Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204

      Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033066

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		720x510x575
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204 применяется для откачки грязной воды из котлованов, траншей, погребов, колодцев, затопленных помещений со скоростью 1500 л/мин. Оптимально подходит для земляных работ, т.к. может работать с грязной водой с фракциями до 28 мм. А также для подачи чистой воды на стройку, небольшое предприятие, на дачный участок и в системы полива. Мотопомпа обеспечивает напор 30 м и способна осуществлять забор воды с глубины до 8 м. Увеличенный бак позволяет работать до 90 минут без дозаправки.

        Преимущества

        • Двигатель Denzel Long Life обеспечивает стабильную работу мотопомпы и ее высокий ресурс
        • Долговечность и надежность обеспечивают качественные детали: чугунная крыльчатка, износостойкие торцевые уплотнения, свеча зажигания BOSCH, коленчатый и распределительный вал из стали
        • При низком уровне масла происходит автоматическое отключение двигателя, что не допускает его поломки
        • Можно регулировать интенсивность потока воды с помощью регулятора оборотов двигателя
        • Мотопомпа легко запускается в любую погоду, т.к. оснащена ручным стартером
        • Двигатель закрыт стальной рамой, что обеспечивает защиту от повреждений
        • Устойчивость мотопомпы даже на неровной поверхности благодаря раме с широким основанием
        • Мотопомпа полностью готова к работе - в комплект включены хомуты и инструменты для подключения шланга