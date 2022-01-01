Преимущества

Двигатель Denzel Long Life обеспечивает стабильную работу мотопомпы и ее высокий ресурс

Долговечность и надежность обеспечивают качественные детали: чугунная крыльчатка, износостойкие торцевые уплотнения, свеча зажигания BOSCH, коленчатый и распределительный вал из стали

При низком уровне масла происходит автоматическое отключение двигателя, что не допускает его поломки

Можно регулировать интенсивность потока воды с помощью регулятора оборотов двигателя

Мотопомпа легко запускается в любую погоду, т.к. оснащена ручным стартером

Двигатель закрыт стальной рамой, что обеспечивает защиту от повреждений

Устойчивость мотопомпы даже на неровной поверхности благодаря раме с широким основанием

Мотопомпа полностью готова к работе - в комплект включены хомуты и инструменты для подключения шланга

Бензиновая мотопомпа для грязной воды Denzel PX-80D 99204 применяется для откачки грязной воды из котлованов, траншей, погребов, колодцев, затопленных помещений со скоростью 1500 л/мин. Оптимально подходит для земляных работ, т.к. может работать с грязной водой с фракциями до 28 мм. А также для подачи чистой воды на стройку, небольшое предприятие, на дачный участок и в системы полива. Мотопомпа обеспечивает напор 30 м и способна осуществлять забор воды с глубины до 8 м. Увеличенный бак позволяет работать до 90 минут без дозаправки.