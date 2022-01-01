Преимущества

Рабочие комплектующие изготовлены из качественных материалов, что повышает долговечность мотопомпы: крыльчатка из высокопрочного чугуна, износостойкие торцевые уплотнения, гильза цилиндра из чугуна, свеча зажигания BOSCH, коленчатый и распределительный вал из стали

Встроенная защита сохраняет двигатель от поломки: он отключается автоматически при низком уровне масла

Возможность регулировки оборотов двигателя позволяет задать необходимую интенсивность потока воды

Ручной стартер облегчает запуск в холодную погоду

Стальная рама обеспечивает надежную защиту двигателя от повреждений

Широкое основание рамы обеспечивает устойчивость мотопомпы на неровной поверхности

Все что нужно для начала работы уже есть - хомуты и инструменты для подключения шланга идут в комплекте

Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203 предназначена для откачивания чистой воды из водоемов, резервуаров и затопленных помещений. Также используется для подачи воды на строительную площадку, в торговую точку, на дачный участок или в загородный дом или в системы орошения. Способна подавать воду на большие расстояния, а значит она станет незаменима в домах, где источник воды находится далеко. Главная особенность модели заключается в возможности работы с 3 напорными линиями для подключения нескольких пожарных рукавов одновременно. Развивает высокое давление 65 м в напорной магистрали, что позволяет использовать ее для тушения пожаров на большой высоте и в горной местности.