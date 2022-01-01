Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
Арт. О00000033065
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|520x405x455
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203 предназначена для откачивания чистой воды из водоемов, резервуаров и затопленных помещений. Также используется для подачи воды на строительную площадку, в торговую точку, на дачный участок или в загородный дом или в системы орошения. Способна подавать воду на большие расстояния, а значит она станет незаменима в домах, где источник воды находится далеко. Главная особенность модели заключается в возможности работы с 3 напорными линиями для подключения нескольких пожарных рукавов одновременно. Развивает высокое давление 65 м в напорной магистрали, что позволяет использовать ее для тушения пожаров на большой высоте и в горной местности.
Преимущества
- Рабочие комплектующие изготовлены из качественных материалов, что повышает долговечность мотопомпы: крыльчатка из высокопрочного чугуна, износостойкие торцевые уплотнения, гильза цилиндра из чугуна, свеча зажигания BOSCH, коленчатый и распределительный вал из стали
- Встроенная защита сохраняет двигатель от поломки: он отключается автоматически при низком уровне масла
- Возможность регулировки оборотов двигателя позволяет задать необходимую интенсивность потока воды
- Ручной стартер облегчает запуск в холодную погоду
- Стальная рама обеспечивает надежную защиту двигателя от повреждений
- Широкое основание рамы обеспечивает устойчивость мотопомпы на неровной поверхности
- Все что нужно для начала работы уже есть - хомуты и инструменты для подключения шланга идут в комплекте