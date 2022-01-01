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Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
Найти аналог
Мотопомпы
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
    Арт. О00000033065
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
    Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203
      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203

      Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033065

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		520x405x455
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая высоконапорная мотопомпа Denzel PX-50H 99203 предназначена для откачивания чистой воды из водоемов, резервуаров и затопленных помещений. Также используется для подачи воды на строительную площадку, в торговую точку, на дачный участок или в загородный дом или в системы орошения. Способна подавать воду на большие расстояния, а значит она станет незаменима в домах, где источник воды находится далеко. Главная особенность модели заключается в возможности работы с 3 напорными линиями для подключения нескольких пожарных рукавов одновременно. Развивает высокое давление 65 м в напорной магистрали, что позволяет использовать ее для тушения пожаров на большой высоте и в горной местности. 

        Преимущества

        • Рабочие комплектующие изготовлены из качественных материалов, что повышает долговечность мотопомпы: крыльчатка из высокопрочного чугуна, износостойкие торцевые уплотнения, гильза цилиндра из чугуна, свеча зажигания BOSCH, коленчатый и распределительный вал из стали
        • Встроенная защита сохраняет двигатель от поломки: он отключается автоматически при низком уровне масла
        • Возможность регулировки оборотов двигателя позволяет задать необходимую интенсивность потока воды
        • Ручной стартер облегчает запуск в холодную погоду
        • Стальная рама обеспечивает надежную защиту двигателя от повреждений
        • Широкое основание рамы обеспечивает устойчивость мотопомпы на неровной поверхности
        • Все что нужно для начала работы уже есть - хомуты и инструменты для подключения шланга идут в комплекте