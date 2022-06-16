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Мотопомпа Huter MP-100
5.0
2
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Huter MP-100
    Арт. О00000013129
    5.0
    2
    Мотопомпа Huter MP-100

      Мотопомпа Huter MP-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		590х460х450
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Huter MP-100 70/11/5 предназначена для бытовых нужд, используется для орошения участков, откачки воды из колодцев. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети, способен перекачивать до 1300 литров чистой воды за 1 минуту. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений.

        Преимущества

        • Huter MP-100 70/11/5 является самой мощной в линейке
        • Металлический корпус обеспечивает хорошую устойчивость устройства
        • Мощный двигатель, который выдаёт мощность 13 л.с
        • Глубина всасывания воды до 8 метров
        • Большой объем топливного бака (6 л) позволит эксплуатировать аппарат продолжительное время без дозаправки
        • Высота напора составляет 30 метров