Преимущества

Huter MP-100 70/11/5 является самой мощной в линейке

Металлический корпус обеспечивает хорошую устойчивость устройства

Мощный двигатель, который выдаёт мощность 13 л.с

Глубина всасывания воды до 8 метров

Большой объем топливного бака (6 л) позволит эксплуатировать аппарат продолжительное время без дозаправки

Высота напора составляет 30 метров

Мотопомпа Huter MP-100 70/11/5 предназначена для бытовых нужд, используется для орошения участков, откачки воды из колодцев. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети, способен перекачивать до 1300 литров чистой воды за 1 минуту. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений.