Мотопомпа Huter MP-100
Арт. О00000013129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|590х460х450
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа Huter MP-100 70/11/5 предназначена для бытовых нужд, используется для орошения участков, откачки воды из колодцев. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети, способен перекачивать до 1300 литров чистой воды за 1 минуту. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений.
Преимущества
- Huter MP-100 70/11/5 является самой мощной в линейке
- Металлический корпус обеспечивает хорошую устойчивость устройства
- Мощный двигатель, который выдаёт мощность 13 л.с
- Глубина всасывания воды до 8 метров
- Большой объем топливного бака (6 л) позволит эксплуатировать аппарат продолжительное время без дозаправки
- Высота напора составляет 30 метров