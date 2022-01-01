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Средства индивидуальной защиты

Рукава пожарные

28 товаров
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В этой категории представлены пожарные рукава, которые применяются для установки на пожарную технику или гидранты, и передачи огнетушащих веществ (воды, пены, порошка) при тушении локальных возгораний. Рукава обладают влагоотталкивающим или морозостойким покрытием для обеспечения безопасности использования.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить рукава пожарные в городе Ярославль по цене от 45 до 9280 рублей. В наличии более 28 наименований. Рукава пожарные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Универсальный всасывающий пожарный рукав, 50мм, 4м
2 250 ₽
Универсальный всасывающий пожарный рукав, 50мм, 4м
Всасывающий пожарный рукав, 80 мм, 4 м
3 350 ₽
Всасывающий пожарный рукав, 80 мм, 4 м
Головка для пожарного рукава ГР-25 А
585 ₽
Головка для пожарного рукава ГР-25 А
Полимерный пожарный рукав 80мм в сборе с ГР-80, 19.5м
5 550 ₽
Полимерный пожарный рукав 80мм в сборе с ГР-80, 19.5м
Пожарный рукав 51мм в сборе с ГР-50 , скатка19.5м
2 570 ₽
Пожарный рукав 51мм в сборе с ГР-50 , скатка19.5м
Пожарный рукав Классик с ГР-65А, 65 мм
1 650 ₽
Пожарный рукав Классик с ГР-65А, 65 мм
Рукав пожарный 50 мм с ГР-50 Гетекс 1,6 МПа 20м
1 666 ₽
Рукав пожарный 50 мм с ГР-50 Гетекс 1,6 МПа 20м
Напорно-всасывающий пожарный рукав КЛВ, 8м
9 280 ₽
Напорно-всасывающий пожарный рукав КЛВ, 8м
Напорно-всасывающий пожарный рукав КЛВ, 4м
6 000 ₽
Напорно-всасывающий пожарный рукав КЛВ, 4м
Латексированный пожарный рукав с ГР-50А, 50 мм
3 664 ₽
Латексированный пожарный рукав с ГР-50А, 50 мм
Всасывающий пожарный рукав КЛВ 50x10
8 100 ₽
Всасывающий пожарный рукав КЛВ 50x10
Водяной пожарный рукав КЛВ, 1 МПа, 10 кв. м
2 250 ₽
Водяной пожарный рукав КЛВ, 1 МПа, 10 кв. м