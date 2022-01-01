Рукава пожарные
28 товаров
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- 2 570 ₽19.5 м, Ø 51 ммДлина рукава, м: 19.5Диаметр головки, мм: 51
- 3 350 ₽3 570 ₽4 м, Ø 80 ммДлина рукава, м: 4Диаметр головки, мм: 80Вес, кг: 9.2
- -220 ₽
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- 2 250 ₽2 350 ₽4 м, Ø 50 ммДлина рукава, м: 4Диаметр головки, мм: 50Вес, кг: 6
- -100 ₽
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- 155 ₽Ø 50 ммДиаметр головки, мм: 50Вес, кг: 0.25
- 130 ₽Ø 50 ммДиаметр головки, мм: 50Вес, кг: 0.17
- 5 550 ₽19.5 мДлина рукава, м: 19.5
- 320 ₽Вес, кг: 0.35
- 370 ₽Ø 80 ммДиаметр головки, мм: 80Вес, кг: 0.36
- 585 ₽Ø 25 ммДиаметр головки, мм: 25Вес, кг: 0.12
- 1 610 ₽0.35 м, Ø 50 ммТип: напорныйДлина рукава, м: 0.35Диаметр головки, мм: 50Расход воды сплошной струи, л/сек: 2.7Расход воды распыленной струи, л/сек: 2
- 550 ₽100 мДлина рукава, м: 100Диаметр, дюйм: 3Вес, кг: 0.6
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии80 м, Ø 50 ммДлина рукава, м: 80Диаметр, дюйм: 2Диаметр головки, мм: 50Вес, кг: 0.22
- Нет в наличииØ 16 ммТип: напорныйДиаметр головки, мм: 16Вес, кг: 0.11
- Нет в наличииРасход воды сплошной струи, л/сек: 2.7Расход воды распыленной струи, л/сек: 2
- Нет в наличииØ 75 ммДиаметр, дюйм: 3Диаметр головки, мм: 75Вес, кг: 0.5
- Нет в наличии
- Нет в наличии
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В этой категории представлены пожарные рукава, которые применяются для установки на пожарную технику или гидранты, и передачи огнетушащих веществ (воды, пены, порошка) при тушении локальных возгораний. Рукава обладают влагоотталкивающим или морозостойким покрытием для обеспечения безопасности использования.
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