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В этой категории представлены пожарные рукава, которые применяются для установки на пожарную технику или гидранты, и передачи огнетушащих веществ (воды, пены, порошка) при тушении локальных возгораний. Рукава обладают влагоотталкивающим или морозостойким покрытием для обеспечения безопасности использования.

В этой категории представлены пожарные рукава, которые применяются для установки на пожарную технику или гидранты, и передачи огнетушащих веществ (воды, пены, порошка) при тушении локальных возгораний. Рукава обладают влагоотталкивающим или морозостойким покрытием для обеспечения безопасности использования.