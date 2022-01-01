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Шланг с распылителем к ОП-4-10 М16х1,5, Ярпожинвест, металлический штуцер
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Рукава пожарные
    Шланг с распылителем к ОП-4-10 М16х1,5, Ярпожинвест, металлический штуцер
    Арт. О00000003636
    Шланг с распылителем к ОП-4-10 М16х1,5, Ярпожинвест, металлический штуцер

      Шланг с распылителем к ОП-4-10 М16х1,5, Ярпожинвест, металлический штуцер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003636

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		напорный
      Диаметр, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг к огнетушителю (d=16 мм) служит комплектации порошковых огнетушителей: ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8, ОП-10, имеющих внутренний диаметр резьбы ЗПУ (запорно-пускового устройства) 16 мм. Большинство производителей оснащают огнетушители именно таким ЗПУ.

        Преимущества

        • Изготовлен из жесткой резины с последующей опрессовкой
        • С одной стороны находится металлический штуцер (с внешней резьбой 16 мм) для присоединения шланга к порошковому огнетушителю, а с другой – пластиковый распылитель для формирования струи огнетушащего вещества (ОТВ)