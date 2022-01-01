Шланг с распылителем к ОП-4-10 М16х1,5, Ярпожинвест, металлический штуцер
Арт. О00000003636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|напорный
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Диаметр, мм
|16
- Шланг к огнетушителю (d=16 мм) служит комплектации порошковых огнетушителей: ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8, ОП-10, имеющих внутренний диаметр резьбы ЗПУ (запорно-пускового устройства) 16 мм. Большинство производителей оснащают огнетушители именно таким ЗПУ.
Преимущества
- Изготовлен из жесткой резины с последующей опрессовкой
- С одной стороны находится металлический штуцер (с внешней резьбой 16 мм) для присоединения шланга к порошковому огнетушителю, а с другой – пластиковый распылитель для формирования струи огнетушащего вещества (ОТВ)