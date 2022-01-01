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Средства индивидуальной защиты

Огнетушители

24 товара
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В этой категории интернет-магазина «Бигам» представлены универсальные огнетушители, которые применяются для борьбы с пожарами в жилых и промышленных объектах. В наличии оборудование для тушения пламени, вызванного воспламенением горючих веществ, электрооборудования, газов и других легко поддающихся огню материалов.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить огнетушители в городе Ярославль по цене от 520 до 23724 рубля. В наличии более 24 наименований. Огнетушители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Огнетушитель ОУ-1 (ОУ-2) для производственных помещений
1 420 ₽
Огнетушитель ОУ-1 (ОУ-2) для производственных помещений
Огнетушитель переносной ОУ-2 (ОУ-3)
1 420 ₽
Огнетушитель переносной ОУ-2 (ОУ-3)
Огнетушитель ОУ-3 (ОУ-5)
1 790 ₽
Огнетушитель ОУ-3 (ОУ-5)
Огнетушитель ОП-1, ABC
520 ₽
Огнетушитель ОП-1, ABC
Огнетушитель порошковый ОП-6
1 110 ₽
Огнетушитель порошковый ОП-6
Огнетушитель ОП-10, ABC
1 480 ₽
Огнетушитель ОП-10, ABC
Внутриквартирный огнетушитель О П-5 (з) АВСЕ
920 ₽
Внутриквартирный огнетушитель О П-5 (з) АВСЕ
Огнетушитель ОП-8, АВСЕ
1 160 ₽
Огнетушитель ОП-8, АВСЕ
Огнетушитель ОП-2, выброс струи 4 метра
550 ₽
Огнетушитель ОП-2, выброс струи 4 метра
Огнетушитель ОП-3 Ярпожинвест
680 ₽
Огнетушитель ОП-3 Ярпожинвест
Огнетушитель ОП-4, АВСЕ
760 ₽
Огнетушитель ОП-4, АВСЕ
Металлический огнетушитель ОУ-5, выброс углекислоты 3м
2 610 ₽
Металлический огнетушитель ОУ-5, выброс углекислоты 3м
Огнетушитель ОП-8, класс тушения пожара ABC
680 ₽
Огнетушитель ОП-8, класс тушения пожара ABC
Огнетушитель углекислотный ОУ-10
4 165 ₽
Огнетушитель углекислотный ОУ-10
Огнетушитель ОУ-15, набор
7 820 ₽
Огнетушитель ОУ-15, набор
Огнетушитель ОУ-20, комплект
4 990 ₽
Огнетушитель ОУ-20, комплект
Огнетушитель ОУ-7 (ОУ-10)
2 254 ₽
Огнетушитель ОУ-7 (ОУ-10)
Огнетушитель передвижной на подставке с тележкой ОУ-7
1 740 ₽
Огнетушитель передвижной на подставке с тележкой ОУ-7
Огнетушитель ОП-100
11 390 ₽
Огнетушитель ОП-100
Промышленный огнетушитель ОП-50, АВСЕ
11 390 ₽
Промышленный огнетушитель ОП-50, АВСЕ
Огнетушитель переносной ОХ-4 (з) АВСЕ 01
23 724 ₽
Огнетушитель переносной ОХ-4 (з) АВСЕ 01
Огнетушитель переносной ОХ-2 (з) АВСЕ 01
19 108 ₽
Огнетушитель переносной ОХ-2 (з) АВСЕ 01
Огнетушитель на колесах ОУ-25, 1000В
6 333 ₽
Огнетушитель на колесах ОУ-25, 1000В