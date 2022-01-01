Категории Фильтр

В этой категории интернет-магазина «Бигам» представлены универсальные огнетушители, которые применяются для борьбы с пожарами в жилых и промышленных объектах. В наличии оборудование для тушения пламени, вызванного воспламенением горючих веществ, электрооборудования, газов и других легко поддающихся огню материалов.

В этой категории интернет-магазина «Бигам» представлены универсальные огнетушители, которые применяются для борьбы с пожарами в жилых и промышленных объектах. В наличии оборудование для тушения пламени, вызванного воспламенением горючих веществ, электрооборудования, газов и других легко поддающихся огню материалов.