Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
Арт. 77777X68850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Огнетушащая способность по классу А
|Да
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Тушение классов категории
|класс А (твердые вещества), класс В (жидкие вещества), класс С (газообразные вещества), класс Е (электрические установки)
- Огнетушитель Меланти ОП-70 з АВСЕ предназначен для первичного тушения пожаров и возгораний класса A, B, C, E (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт). Изделие подходит для оснащения различных объектов и помещений: административных зданий, жилых домов, офисов, гостиниц, промышленных участков и мн. др.
Приемущества
- Тушения пожаров и возгораний класса A, B, C, E