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Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
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Порошковые огнетушители
    Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
    Арт. 77777X68850
    Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
    Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
    Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
      Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
      Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
      Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE

      Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. 77777X68850

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Огнетушащая способность по классу А
      		Да
      Тушение классов категории
      		класс А (твердые вещества), класс В (жидкие вещества), класс С (газообразные вещества), класс Е (электрические установки)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Огнетушитель Меланти ОП-70 з АВСЕ предназначен для первичного тушения пожаров и возгораний класса A, B, C, E (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт). Изделие подходит для оснащения различных объектов и помещений: административных зданий, жилых домов, офисов, гостиниц, промышленных участков и мн. др.

        Приемущества

        • Тушения пожаров и возгораний класса A, B, C, E