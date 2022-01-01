Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE

Приемущества

Тушения пожаров и возгораний класса A, B, C, E

Огнетушитель Меланти ОП-70 з АВСЕ предназначен для первичного тушения пожаров и возгораний класса A, B, C, E (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт). Изделие подходит для оснащения различных объектов и помещений: административных зданий, жилых домов, офисов, гостиниц, промышленных участков и мн. др.