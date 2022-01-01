Огнетушители для помещений
Найдено: 5 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 1 160 ₽порошок, переносной, 8 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийМакс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: переноснойРабочая длина струи, м: 4
- 1 480 ₽порошок, переносной, 10 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийМакс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: переноснойРабочая длина струи, м: 4
- Нет в наличиипорошок, передвижной, 70 лВид: порошковый (ОП)Применение: для гаража, для дома, для офиса, для склада, для помещенийКонструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 6
- Нет в наличиипорошок, передвижной, 100 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийКонструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 6
- Нет в наличиипорошок, передвижной, 50 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийМакс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 6
Огнетушители для помещений в интернет-магазине «Бигам» по цене от 520 рублей до 11 390 рублей. В наличии более 8 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.