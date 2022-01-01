Углекислотные огнетушители
Найдено: 10 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 2 610 ₽
- Нет в наличиипереносной, 9.3 лВид: углекислотный (ОУ)Макс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: переноснойРабочая длина струи, м: 3
- Нет в наличиипередвижной, 20.1 лВид: углекислотный (ОУ)Макс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 4
- Нет в наличиипередвижной, 33.5 лВид: углекислотный (ОУ)Конструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 4
- Нет в наличиипередвижной, 9.3 лВид: углекислотный (ОУ)Макс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 3
- Нет в наличиипередвижной, 20 лВид: углекислотный (ОУ)Макс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: передвижной
- Нет в наличиипередвижной, 13.4 лВид: углекислотный (ОУ)Конструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 4
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить углекислотные огнетушители в городе Ярославль по цене от 1420 до 7820 рублей. В наличии более 10 наименований. Углекислотные огнетушители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж