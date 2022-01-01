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Огнетушители

Углекислотные огнетушители

Найдено: 10 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить углекислотные огнетушители в городе Ярославль по цене от 1420 до 7820 рублей. В наличии более 10 наименований. Углекислотные огнетушители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-1 (ОУ-2)
1 420 ₽
Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-1 (ОУ-2)
Углекислотный огнетушитель ОУ-2 (ОУ-3)
1 420 ₽
Углекислотный огнетушитель ОУ-2 (ОУ-3)
Углекислотный огнетушитель ОУ-3 (ОУ-5)
1 790 ₽
Углекислотный огнетушитель ОУ-3 (ОУ-5)
Ручной огнетушитель ОП-1, АВС
520 ₽
Ручной огнетушитель ОП-1, АВС
Углекислотный огнетушитель ОУ-5
2 610 ₽
Углекислотный огнетушитель ОУ-5
Огнетушитель углекислотный ОУ-10
4 165 ₽
Огнетушитель углекислотный ОУ-10
Углекислотный огнетушитель ОУ-15
7 820 ₽
Углекислотный огнетушитель ОУ-15
Углекислотный огнетушитель ОУ-20
4 990 ₽
Углекислотный огнетушитель ОУ-20
Углекислотный огнетушитель ОУ-7 (ОУ-10)
2 254 ₽
Углекислотный огнетушитель ОУ-7 (ОУ-10)
Углекислотный огнетушитель на колесах ОУ-7
1 740 ₽
Углекислотный огнетушитель на колесах ОУ-7
Ручной огнетушитель ОХ-4 (з) АВСЕ 01
23 724 ₽
Ручной огнетушитель ОХ-4 (з) АВСЕ 01
Огнетушитель ОХ-2 (з) АВСЕ 01
19 108 ₽
Огнетушитель ОХ-2 (з) АВСЕ 01
Огнетушитель углекислотный ОУ-25 (ОУ-40)
6 333 ₽
Огнетушитель углекислотный ОУ-25 (ОУ-40)
Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ ф. 8-2
1 000 ₽
Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ ф. 8-2