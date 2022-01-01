Углекислотный огнетушитель - оборудование для бытового и промышленного пожаротушения. Используется при возгорании электрических приборов, воспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.. В отличие от порошковых огнетушителей, углекислотные не оставляют следов на поверхности.

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