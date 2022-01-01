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Огнетушители

Порошковые огнетушители

Найдено: 12 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить порошковые огнетушители в городе Ярославль по цене от 520 до 11390 рублей. В наличии более 12 наименований. Порошковые огнетушители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Огнетушитель углекислотный ОУ 2, BCE
1 420 ₽
Огнетушитель углекислотный ОУ 2, BCE
Порошковый огнетушитель ОП-1 (A, B, C)
520 ₽
Порошковый огнетушитель ОП-1 (A, B, C)
Внутриквартирный порошковый огнетушитель ОП-6
1 110 ₽
Внутриквартирный порошковый огнетушитель ОП-6
Порошковый огнетушитель ОП-10 (A, B, C)
1 480 ₽
Порошковый огнетушитель ОП-10 (A, B, C)
Закачной порошковый огнетушитель ОП-5, ABCE
920 ₽
Закачной порошковый огнетушитель ОП-5, ABCE
Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) АВСЕ
1 160 ₽
Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) АВСЕ
Порошковый огнетушитель ОП-2, класс пожаротушения ABC
550 ₽
Порошковый огнетушитель ОП-2, класс пожаротушения ABC
Порошковый огнетушитель ОП-3, АВС
680 ₽
Порошковый огнетушитель ОП-3, АВС
Ручной порошковый огнетушитель ОП-4, ABCE
760 ₽
Ручной порошковый огнетушитель ОП-4, ABCE
Огнетушитель порошковый ОП-8, классы тушения пожара A,B,C
680 ₽
Огнетушитель порошковый ОП-8, классы тушения пожара A,B,C
Огнетушитель порошковый ОП-100
11 390 ₽
Огнетушитель порошковый ОП-100
Порошковый огнетушитель ОП-50, очаги возгорания АВСЕ
11 390 ₽
Порошковый огнетушитель ОП-50, очаги возгорания АВСЕ
Огнетушитель хладоновый ОХ-4 (з) АВСЕ 01
23 724 ₽
Огнетушитель хладоновый ОХ-4 (з) АВСЕ 01
Огнетушитель хладоновый ОХ-2 (з) АВСЕ 01
19 108 ₽
Огнетушитель хладоновый ОХ-2 (з) АВСЕ 01