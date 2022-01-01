Порошковые огнетушители
Найдено: 12 товаров
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- 1 110 ₽
- 1 160 ₽порошок, переносной, 8 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийМакс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: переноснойРабочая длина струи, м: 4
- 1 480 ₽порошок, переносной, 10 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийМакс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: переноснойРабочая длина струи, м: 4
- Нет в наличиипорошок, переносной, 8 лВид: порошковый (ОП)Конструкция: переноснойРабочая длина струи, м: 4
- Нет в наличиипорошок, передвижной, 70 лВид: порошковый (ОП)Применение: для гаража, для дома, для офиса, для склада, для помещенийКонструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 6
- Нет в наличиипорошок, передвижной, 100 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийКонструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 6
- Нет в наличиипорошок, передвижной, 50 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийМакс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: передвижнойРабочая длина струи, м: 6
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить порошковые огнетушители в городе Ярославль по цене от 520 до 11390 рублей. В наличии более 12 наименований. Порошковые огнетушители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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