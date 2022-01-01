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Огнетушители

Огнетушители для дома

  • Применение: для дома
Найдено: 5 товаров
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  • Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE
    1 160 ₽
    5.0
    Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE
    порошок, переносной, 8 л
    Вид: порошковый (ОП)
    Применение: для дома, для офиса, для помещений
    Макс. температура эксплуатации, С°: 50
    Конструкция: переносной
    Рабочая длина струи, м: 4
  • Порошковый огнетушитель ОП-10 (A, B, C)
    1 480 ₽
    5.0
    Порошковый огнетушитель ОП-10 (A, B, C)
    порошок, переносной, 10 л
    Вид: порошковый (ОП)
    Применение: для дома, для офиса, для помещений
    Макс. температура эксплуатации, С°: 50
    Конструкция: переносной
    Рабочая длина струи, м: 4
  • Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
    Нет в наличии
    Огнетушитель порошковый ОП-70 ABCE
    порошок, передвижной, 70 л
    Вид: порошковый (ОП)
    Применение: для гаража, для дома, для офиса, для склада, для помещений
    Конструкция: передвижной
    Рабочая длина струи, м: 6
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  • Огнетушитель порошковый ОП-100
    Нет в наличии
    Огнетушитель порошковый ОП-100
    порошок, передвижной, 100 л
    Вид: порошковый (ОП)
    Применение: для дома, для офиса, для помещений
    Конструкция: передвижной
    Рабочая длина струи, м: 6
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  • Порошковый огнетушитель ОП-50 ABCE 76/34
    Нет в наличии
    5.0
    Порошковый огнетушитель ОП-50 ABCE 76/34
    порошок, передвижной, 50 л
    Вид: порошковый (ОП)
    Применение: для дома, для офиса, для помещений
    Макс. температура эксплуатации, С°: 50
    Конструкция: передвижной
    Рабочая длина струи, м: 6
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Огнетушители для дома в интернет-магазине «Бигам» по цене от 520 рублей до 1 480 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.