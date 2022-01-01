Комплектующие для огнетушителей
Найдено: 8 товаров
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- 260 ₽металл, 2 кгТип: подставкаМатериал: металлГабариты, мм: 200x200x400Вес, кг: 2
- 170 ₽Тип: шлангГабариты, мм: 400x18
- 240 ₽металл, 0.7 кгТип: кронштейнМатериал: металлГабариты, мм: 370х160х160Вес, кг: 0.7
- Нет в наличиипластик, 0.5 кгТип: раструбМатериал: пластикМакс. рабочая температура, °С: 70Габариты, мм: 90x90x175Вес, кг: 0.5
- Нет в наличииметалл, 2.1 кгТип: подставкаМатериал: металлМакс. рабочая температура, °С: 45Габариты, мм: 400х200х200Вес, кг: 2.1
- Нет в наличиипластикТип: кронштейнМатериал: пластик
- Нет в наличииТип: раструб
- Нет в наличииметалл, 2.1 кгТип: подставкаМатериал: металлМакс. рабочая температура, °С: 45Габариты, мм: 230х230х400Вес, кг: 2.1
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комплектующие для огнетушителей в городе Ярославль по цене от 13 до 560 рублей. В наличии более 8 наименований. Комплектующие для огнетушителей можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.