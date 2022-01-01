Подставка напольная для огнетушителя Ярпожинвест П-15
Арт. 77777X68847
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|подставка
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Материал
|металл
Подставка под огнетушитель П-15 - предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей массой до 8 кг и диаметром до 160 мм в общественных зданиях и на производственных объектах.
Рекомендованы следующие огнетушители:
- Огнетушитель ОУ-3
- Огнетушитель ОУ-5
- Огнетушитель ОП-4(з)
- Огнетушитель ОП-5(з)