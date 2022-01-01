Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Подставка напольная для огнетушителя Ярпожинвест П-15
Найти аналог
Комплектующие для огнетушителей
    Подставка напольная для огнетушителя Ярпожинвест П-15
    Арт. 77777X68847
    Подставка напольная для огнетушителя Ярпожинвест П-15

      Подставка напольная для огнетушителя Ярпожинвест П-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X68847

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		подставка
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подставка под огнетушитель П-15 - предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей массой до 8 кг и диаметром до 160 мм в общественных зданиях и на производственных объектах.

        Рекомендованы следующие огнетушители:

        • Огнетушитель ОУ-3
        • Огнетушитель ОУ-5
        • Огнетушитель ОП-4(з)
        • Огнетушитель ОП-5(з)