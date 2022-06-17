Универсальная подставка для огнетушителя
Арт. 77777X68876
Характеристики
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Производитель
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Тип
|подставка
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Материал
|металл
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Габариты, мм
|200x200x400
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Вес, кг
|2
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Описание:
Подставка универсальная каркасная является облегченным вариантом напольной подставки. Пригодна для размещения переносных огнетушителей до 5 кг с диаметром баллона до 150 мм. Идеально подходит для напольного размещения огнетушителей в офисных и торговых помещениях. Расчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45С и относительной влажности до 80%