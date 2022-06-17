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Универсальная подставка для огнетушителя
5.0
2
260 ₽
Комплектующие для огнетушителей
    Универсальная подставка для огнетушителя
    Арт. 77777X68876
    5.0
    2
    Универсальная подставка для огнетушителя

      Универсальная подставка для огнетушителя

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X68876
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Тип
      		подставка
      Материал
      		металл
      Габариты, мм
      		200x200x400
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Подставка универсальная каркасная является облегченным вариантом напольной подставки. Пригодна для размещения переносных огнетушителей до 5 кг с диаметром баллона до 150 мм. Идеально подходит для напольного размещения огнетушителей в офисных и торговых помещениях. Расчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45С и относительной влажности до 80%