Универсальная подставка для огнетушителя

Описание:

Подставка универсальная каркасная является облегченным вариантом напольной подставки. Пригодна для размещения переносных огнетушителей до 5 кг с диаметром баллона до 150 мм. Идеально подходит для напольного размещения огнетушителей в офисных и торговых помещениях. Расчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45С и относительной влажности до 80%