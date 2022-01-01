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Стальные фланцы для труб соединяют элементы трубопровода. Представляют собой плоский диск с отверстиями, в которые устанавливаются болты, шпильки. В сравнении с резьбовыми фитингами, фланцы образуют более герметичное соединение. Эти и другие комплектующие для водоснабжения и отопления можно купить с доставкой в “Бигам”.