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Санфаянс

Умывальники

Найдено: 46 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить умывальники в городе Ярославль по цене от 490 до 25500 рублей. В наличии более 46 наименований. Умывальники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Подвесная раковина АНИМО-40 WH110490, форма овальная, габариты 395x310x155 мм
2 290 ₽
Подвесная раковина АНИМО-40 WH110490, форма овальная, габариты 395x310x155 мм
Раковина подвесная для ванной комнаты АНИМО-50 WH110496, белая, высота 155 мм, габариты 500x305x155 мм
2 150 ₽
Раковина подвесная для ванной комнаты АНИМО-50 WH110496, белая, высота 155 мм, габариты 500x305x155 мм
Раковина подвесная АНИМО-55 WH110502, глубина 450 мм, материал керамика, габариты 550x450x205 мм
2 780 ₽
Раковина подвесная АНИМО-55 WH110502, глубина 450 мм, материал керамика, габариты 550x450x205 мм
Врезная раковина для ванной накладная на тумбу Альбатрос Уют 50, встраиваемая в столешницу
790 ₽
Врезная раковина для ванной накладная на тумбу Альбатрос Уют 50, встраиваемая в столешницу
Накладная раковина Альбатрос Уют 60, материал искусственный камень
1 340 ₽
Накладная раковина Альбатрос Уют 60, материал искусственный камень
Полукруглая подвесная раковина без зеркала БРИЗ-40 WH110442 + смеситель, керамическая, габариты 38.5x36x15.5 мм
765 ₽
Полукруглая подвесная раковина без зеркала БРИЗ-40 WH110442 + смеситель, керамическая, габариты 38.5x36x15.5 мм
Раковина под стиральную машину Бриз-40 WH110445, материал керамика
490 ₽
Раковина под стиральную машину Бриз-40 WH110445, материал керамика
Раковина накладная на тумбу (под стиральную машину) Бриз-50 WH110451, материал искусственный камень
816 ₽
Раковина накладная на тумбу (под стиральную машину) Бриз-50 WH110451, материал искусственный камень
Подвесная раковина для ванной WH110466, материал керамика, габариты 600х490 мм
967 ₽
Подвесная раковина для ванной WH110466, материал керамика, габариты 600х490 мм
Угловая раковина Ирис - 36 WH110514, подвесная, глубина 410 мм, тип фарфор
935 ₽
Угловая раковина Ирис - 36 WH110514, подвесная, глубина 410 мм, тип фарфор
Раковина накладная на тумбу Ирис-60 WH110520, материал керамика
1 173 ₽
Раковина накладная на тумбу Ирис-60 WH110520, материал керамика
Прямоугольная раковина накладная на тумбу (под стиральную машину) Santek WH110536
1 050 ₽
Прямоугольная раковина накладная на тумбу (под стиральную машину) Santek WH110536
Раковина для ванны ЦЕЗАРЬ-60 WH110526 (цвет белый мрамор)
1 500 ₽
Раковина для ванны ЦЕЗАРЬ-60 WH110526 (цвет белый мрамор)
Полувстраиваемая подвесная мини раковина
1 318 ₽
Полувстраиваемая подвесная мини раковина
Раковина ROCA ФАЯНС, искусственный камень, черная
6 000 ₽
Раковина ROCA ФАЯНС, искусственный камень, черная
Раковина LAUFEN черная, глубина 90 см, форма круглая
25 500 ₽
Раковина LAUFEN черная, глубина 90 см, форма круглая
Раковина подвесная ТРИТОН ЛАДОГА-50, ширина 510 мм, глубина 175 мм
1 530 ₽
Раковина подвесная ТРИТОН ЛАДОГА-50, ширина 510 мм, глубина 175 мм
Раковина ТРИТОН АЗОВ-45, ширина 450 мм, глубина 170 мм
1 400 ₽
Раковина ТРИТОН АЗОВ-45, ширина 450 мм, глубина 170 мм
Подвесная бытовая раковина с переливом для мойки посуды
2 350 ₽
Подвесная бытовая раковина с переливом для мойки посуды
Узкая раковина в санузел ТРИТОН СТЕЛЛА-65
2 100 ₽
Узкая раковина в санузел ТРИТОН СТЕЛЛА-65
Средняя раковина в душевую ТРИТОН «Уют-55», с мыльницей для мыла, габариты 560x460x205 мм
1 664 ₽
Средняя раковина в душевую ТРИТОН «Уют-55», с мыльницей для мыла, габариты 560x460x205 мм
Рукомойник для дома АКВАТЕКС, квадратный тип, высота 1500 мм
3 465 ₽
Рукомойник для дома АКВАТЕКС, квадратный тип, высота 1500 мм
Большая раковина нестандартная Triton Уют-50
1 620 ₽
Большая раковина нестандартная Triton Уют-50
Умывальник с подогревом, ширина 500 мм, длина 1260 мм
3 490 ₽
Умывальник с подогревом, ширина 500 мм, длина 1260 мм
Раковина с пьедесталом и подогревом, черный
3 490 ₽
Раковина с пьедесталом и подогревом, черный
Вертикальный рукомойник с пьедесталом, без подставки
3 190 ₽
Вертикальный рукомойник с пьедесталом, без подставки
Мойка Комфорт, с подогревом 74/4/7
3 190 ₽
Мойка Комфорт, с подогревом 74/4/7
Рукомойник Вихрь Комфорт (с подогревом, черный)
3 090 ₽
Рукомойник Вихрь Комфорт (с подогревом, черный)
Раковина для дома, ширина 500 мм, высота 1260 мм
3 090 ₽
Раковина для дома, ширина 500 мм, высота 1260 мм
Рукомойник Вихрь Комфорт (без подогрева)
2 890 ₽
Рукомойник Вихрь Комфорт (без подогрева)
Напольный умывальник с полупьедесталом
2 490 ₽
Напольный умывальник с полупьедесталом