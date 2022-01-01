Здесь можно выбрать круглые и овальные умывальники с уникальным дизайном для любой ванной комнаты. По сравнению с кухонными рукомойниками, эти имеют несколько типов установки: настенный, угловой, врезной. По желанию к ним можно подобрать аксессуары: полки для полотенец, мыльницы, стаканы и гигиенические принадлежности.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить умывальники в городе Ярославль по цене от 490 до 25500 рублей. В наличии более 46 наименований. Умывальники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.