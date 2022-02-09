Раковина Santek Бриз-40 WH110442

Преимущества

Гладкое глазурованное покрытие устойчиво к кислотам и щелочам

Продукция компании Santek не уступает в надежности и качестве импортным товарам

Небольшая раковина «Бриз 40» станет идеальным решением для малогабаритной ванной комнаты. Белоснежная раковина будет отлично сочетаться с мебелью и сантехникой в аналогичной либо контрастной цветовой палитре.