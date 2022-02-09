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Раковина Santek Бриз-40 WH110442
5.0
1
Найти аналог
Умывальники
    Раковина Santek Бриз-40 WH110442
    Арт. X169109010165
    5.0
    1
    Раковина Santek Бриз-40 WH110442
    Раковина Santek Бриз-40 WH110442
      Раковина Santek Бриз-40 WH110442
      Раковина Santek Бриз-40 WH110442

      Раковина Santek Бриз-40 WH110442

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169109010165
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		400х265х155
      Отверстие для перелива
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Небольшая раковина «Бриз 40» станет идеальным решением для малогабаритной ванной комнаты. Белоснежная раковина будет отлично сочетаться с мебелью и сантехникой в аналогичной либо контрастной цветовой палитре.

        Преимущества

        • Гладкое глазурованное покрытие устойчиво к кислотам и щелочам
        • Продукция компании Santek не уступает в надежности и качестве импортным товарам