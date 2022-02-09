Раковина Santek Бриз-40 WH110442
Арт. X169109010165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|400х265х155
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Отверстие для перелива
|Нет
- Небольшая раковина «Бриз 40» станет идеальным решением для малогабаритной ванной комнаты. Белоснежная раковина будет отлично сочетаться с мебелью и сантехникой в аналогичной либо контрастной цветовой палитре.
Преимущества
- Гладкое глазурованное покрытие устойчиво к кислотам и щелочам
- Продукция компании Santek не уступает в надежности и качестве импортным товарам