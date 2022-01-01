Умывальник Santek Ирис-60 WH110520

SANTEK (Сантек) ИРИС-60 Умывальник белый WH110520 - умывальник от российского производителя сантехники Santek. Набор креплений в комплекте. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.Технические характеристики:Угловая конструкция нетФорма полукруглаяСтилистика дизайна современный стильМатериал фарфорЦвет белыйКол-во готовых отверстий под смеситель 1Расположение смесителя посерединеКрепление к стенеВозможна установка над стиральной машиной нетВ комплекте набор крепленийШирина (см) 61Глубина (см) 46Высота (см) 18Вес (кг) 13Страна-производитель Россия