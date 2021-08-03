Умывальник Santek АНТИК 55
Арт. X169109010180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|560x460x205
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Отверстие для перелива
|Да
- Раковина полувстраиваемая Santek Антик 55 предназначена специально для установки на мебельную тумбу. При установке полувстраиваемой раковины, выпуклая часть чаши выходит за пределы тумбы, что придает комплекту более изящный вид. Выполненная из высокопрочного сантехнического фарфора, раковина обладает выдающимися эстетическими и функциональными качествами