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Умывальник Santek АНТИК 55
5.0
1
Найти аналог
Умывальники
    Умывальник Santek АНТИК 55
    Арт. X169109010180
    5.0
    1
    Умывальник Santek АНТИК 55

      Умывальник Santek АНТИК 55

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169109010180
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		560x460x205
      Отверстие для перелива
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Раковина полувстраиваемая Santek Антик 55 предназначена специально для установки на мебельную тумбу. При установке полувстраиваемой раковины, выпуклая часть чаши выходит за пределы тумбы, что придает комплекту более изящный вид. Выполненная из высокопрочного сантехнического фарфора, раковина обладает выдающимися эстетическими и функциональными качествами