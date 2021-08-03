Умывальник Santek АНТИК 55

Раковина полувстраиваемая Santek Антик 55 предназначена специально для установки на мебельную тумбу. При установке полувстраиваемой раковины, выпуклая часть чаши выходит за пределы тумбы, что придает комплекту более изящный вид. Выполненная из высокопрочного сантехнического фарфора, раковина обладает выдающимися эстетическими и функциональными качествами