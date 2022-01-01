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Раковина Альбатрос Уют 50
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Умывальники
    Раковина Альбатрос Уют 50
    Арт. X16915505
    Раковина Альбатрос Уют 50

      Раковина Альбатрос Уют 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X16915505

      Характеристики

      Производитель
      		Альбатрос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		510x445x200
      Отверстие для перелива
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • АЛЬБАТРОС Уют 50 Раковина - «Альбатрос» российская производственная компания, работающая на рынке продукции для ванных комнат более 7 лет, осуществляя выпуск продукции как под собственным брендом, так и под брендами компаний-заказчиков для реализации на условиях эксклюзивной поставки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Компактность