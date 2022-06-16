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Умывальник дачный с пластиковой мойкой Вихрь (с подогревом, белый)
5.0
2
Найти аналог
Умывальники
    Умывальник дачный с пластиковой мойкой Вихрь (с подогревом, белый)
    Арт. О00000013088
    5.0
    2
    Умывальник дачный с пластиковой мойкой Вихрь (с подогревом, белый)

      Умывальник дачный с пластиковой мойкой Вихрь (с подогревом, белый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013088
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500х1260х400
      Отверстие для перелива
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дачный умывальник с подогревом Вихрь, белый сделан из стали и обработан порошковой краской для долгого срока службы. Имеет пластиковую мойку

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Увеличенная высота тумбы
        • Металлический шаровый кран
        • Антикоррозийное покрытие бака Вихрь
        • Класс защиты от поражения электрическим током - 1
        • Тумба на ножках (циркуляция воздуха под тумбой предохраняет от преждевременной коррозии)