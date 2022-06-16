Умывальник дачный с пластиковой мойкой Вихрь (с подогревом, белый)

Преимущества

Современный дизайн

Увеличенная высота тумбы

Металлический шаровый кран

Антикоррозийное покрытие бака Вихрь

Класс защиты от поражения электрическим током - 1

Тумба на ножках (циркуляция воздуха под тумбой предохраняет от преждевременной коррозии)

Дачный умывальник с подогревом Вихрь, белый сделан из стали и обработан порошковой краской для долгого срока службы. Имеет пластиковую мойку