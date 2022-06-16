Умывальник дачный с пластиковой мойкой Вихрь (с подогревом, белый)
Арт. О00000013088
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500х1260х400
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Отверстие для перелива
|Нет
- Дачный умывальник с подогревом Вихрь, белый сделан из стали и обработан порошковой краской для долгого срока службы. Имеет пластиковую мойку
Преимущества
- Современный дизайн
- Увеличенная высота тумбы
- Металлический шаровый кран
- Антикоррозийное покрытие бака Вихрь
- Класс защиты от поражения электрическим током - 1
- Тумба на ножках (циркуляция воздуха под тумбой предохраняет от преждевременной коррозии)