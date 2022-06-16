Дачный умывальник Вихрь (с подогревом, цвет серебро)
Арт. О00000012994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500x1260x400
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Отверстие для перелива
|Нет
- Умывальник с подогревом, серебряного цвета, с металлической тумбой и нержавеющей мойкой, от российского производителя ВИХРЬ
Преимущества
- Гарантия 1 год
- Наличие термостата (при отсутствии воды, подогрев отключается)
- Регулятор нагрева воды (можно задать нужную температуру воды)
- Швы дополнительно обработаны герметиком
- Оцинкованный бак 17 литров
- Хромированный кран
- Две поперечные планки на задней части тумбы для дополнительной устойчивости
- Магниты на дверце тумбы
- Порошковая покраска дает дополнительную (прочность, экологичность, защита от коррозии, электроизоляция, термозащита от -60 до +150 0С)