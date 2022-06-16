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Умывальник дачный с подогревом "Люкс" ВИХРЬ (нержавейка, белый) 74/4/1
5.0
2
4 390 ₽
Умывальники
    Умывальник дачный с подогревом "Люкс" ВИХРЬ (нержавейка, белый) 74/4/1
    Арт. О00000012997
    5.0
    2
    Умывальник дачный с подогревом "Люкс" ВИХРЬ (нержавейка, белый) 74/4/1

      Умывальник дачный с подогревом "Люкс" ВИХРЬ (нержавейка, белый) 74/4/1

      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000012997
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500x1260x400
      Отверстие для перелива
      		Нет
      Все характеристики
      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Умывальник с подогревом, белого цвета, с металлической тумбой и нержавеющей мойкой, от российского производителя ВИХРЬ

        Преимущества

        • Гарантия 1 год
        • Наличие термостата (при отсутствии воды, подогрев отключается)
        • Регулятор нагрева воды (можно задать нужную температуру воды)
        • Швы дополнительно обработаны герметиком
        • Оцинкованный бак 17 литров
        • Хромированный кран
        • Две поперечные планки на задней части тумбы для дополнительной устойчивости
        • Магниты на дверце тумбы
        • Порошковая покраска дает дополнительную (прочность, экологичность, защита от коррозии, электроизоляция, термозащита от -60 до +150 0С)