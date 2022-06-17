Умывальник дачный КОМФОРТ, с подогревом (нержавеющая мойка, цвет медь) 74/4/7
Арт. О00000013143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1260x500x300
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Отверстие для перелива
|Нет
- Умывальник ВИХРЬ отличается особой функциональностью, так как его можно установить как внутри дома, так и снаружи. Умывальник медного цвета, с металлической тумбой и нержавеющей мойкой. Есть подогрев
Преимущества
- Умывальник ВИХРЬ отличается особой функциональностью, так как его можно установить как внутри дома, так и снаружи
- Внутри тумбочки ставиться ведро или шланг для слива воды
- Так как в таком умывальнике есть раковина, то его можно свободно использовать для мытья посуды