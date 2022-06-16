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Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
5.0
2
7 290 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Арт. О00000013018
    5.0
    2
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
    Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000

      Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000

      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013018
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		2000
      Все характеристики
      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000 72/11/5 позволяет выполнять продольную, поперечную, прямую и наклонную резку под углом до 45°.
        Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный захват, что упрощает контроль над инструментом.
        В свободное от работы время пильный диск прикрыт дополнительным кожухом для безопасного хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Фиксация вала для безопасной замены пильного диска
        • Возможность подключения пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места
        • Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов
        • Возможность работы с направляющей