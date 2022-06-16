Преимущества

Фиксация вала для безопасной замены пильного диска

Возможность подключения пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места

Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов

Возможность работы с направляющей

Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000 72/11/5 позволяет выполнять продольную, поперечную, прямую и наклонную резку под углом до 45°.Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный захват, что упрощает контроль над инструментом.В свободное от работы время пильный диск прикрыт дополнительным кожухом для безопасного хранения и транспортировки.