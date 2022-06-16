Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000
Арт. О00000013018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|2000
- Дисковая пила Вихрь ДП-210/2000 72/11/5 позволяет выполнять продольную, поперечную, прямую и наклонную резку под углом до 45°.
Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный захват, что упрощает контроль над инструментом.
В свободное от работы время пильный диск прикрыт дополнительным кожухом для безопасного хранения и транспортировки.
Преимущества
- Фиксация вала для безопасной замены пильного диска
- Возможность подключения пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места
- Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов
- Возможность работы с направляющей