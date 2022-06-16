Преимущества

Возможно пиление под углом 45 градусов

Прочная конструкция

Высокая мощность двигателя

Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1 используется для выполнения пропилов в древесине на заданную глубину. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии пропила. Надежный электрический двигатель мощностью 1600 Вт. Две удобные рукоятки позволяют надежно удерживать пилу во время работы, исключая ее вибрацию. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора. Предусмотрена возможность распиливания под углом 45 градусов.