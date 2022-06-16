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Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
4.5
2
4 890 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
    Арт. О00000012945
    4.5
    2
    Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
    Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
    Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
    Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
    Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
      Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
      Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
      Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
      Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1
      Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1

      Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1

      4 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012945
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1600
      Все характеристики
      4 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дисковая пила Вихрь ДП-185/1600 72/11/1 используется для выполнения пропилов в древесине на заданную глубину. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии пропила. Надежный электрический двигатель мощностью 1600 Вт. Две удобные рукоятки позволяют надежно удерживать пилу во время работы, исключая ее вибрацию. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора. Предусмотрена возможность распиливания под углом 45 градусов.

        Преимущества

        • Возможно пиление под углом 45 градусов
        • Прочная конструкция
        • Высокая мощность двигателя