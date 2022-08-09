Преимущества

Мощный двигатель (1300 Вт)

Можно выполнять пропилы под углом 45 градусов

Прочный корпус

Небольшой вес

Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4 - электроинструмент для выполнения пропилов в древесине под разными углами. Предусмотрен патрубок, чтобы подключать пылесос для всасывания опилок и отличной видимости линии пропила. Две удобные рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента во время работы. Есть возможность выполнения пропила под углом 45 градусов. Пильный диск закрыт специальным кожухом, который защищает оператора от травм. Модель оснащена надежным электрическим двигателем мощностью 1300 Вт.