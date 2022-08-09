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Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
4.7
3
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
    Арт. X1048041202135
    4.7
    3
    Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
    Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
    Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
    Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
    Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
    Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
    Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
      Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
      Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
      Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
      Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
      Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
      Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4
      Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4

      Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1048041202135
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Циркулярная пила Вихрь ДП-160/1300 72/11/4 - электроинструмент для выполнения пропилов в древесине под разными углами. Предусмотрен патрубок, чтобы подключать пылесос для всасывания опилок и отличной видимости линии пропила. Две удобные рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента во время работы. Есть возможность выполнения пропила под углом 45 градусов. Пильный диск закрыт специальным кожухом, который защищает оператора от травм. Модель оснащена надежным электрическим двигателем мощностью 1300 Вт.

        Преимущества

        • Мощный двигатель (1300 Вт)
        • Можно выполнять пропилы под углом 45 градусов
        • Прочный корпус
        • Небольшой вес