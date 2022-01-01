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Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
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Направляющие шины
    Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
    Арт. О00000031156
    Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
    Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
    Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
    Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
      Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
      Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
      Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
      Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см

      Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000031156

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		2.97
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина направляющая 1400 мм Crown 222143 используется совместно с циркулярными пилами Crown, ИНТЕРСКОЛ, Bosch и другими. Использование шины обеспечивает идеально ровные и быстрые резы.

        Преимущества

        • Шина изготовлена из прочного анодированного алюминиевого профиля
        • Прокладка, с оборотной стороны оснастки, защищает поверхность заготовки от царапин и не дает скользить шине