Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см

Преимущества

Шина изготовлена из прочного анодированного алюминиевого профиля

Прокладка, с оборотной стороны оснастки, защищает поверхность заготовки от царапин и не дает скользить шине

Шина направляющая 1400 мм Crown 222143 используется совместно с циркулярными пилами Crown, ИНТЕРСКОЛ, Bosch и другими. Использование шины обеспечивает идеально ровные и быстрые резы.