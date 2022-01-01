Направляющая шина для погружной пилы Crown Caxs-BA140 222143, 140х21х0.1 см
Арт. О00000031156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|2.97
- Шина направляющая 1400 мм Crown 222143 используется совместно с циркулярными пилами Crown, ИНТЕРСКОЛ, Bosch и другими. Использование шины обеспечивает идеально ровные и быстрые резы.
Преимущества
- Шина изготовлена из прочного анодированного алюминиевого профиля
- Прокладка, с оборотной стороны оснастки, защищает поверхность заготовки от царапин и не дает скользить шине