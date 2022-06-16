Преимущества

Мощный двигатель для тяжелых работ

Имеется кнопка блокиратора от случайного включения Вихрь ДП-200СТ 72/11/7

Параллельный упор для точности пропила

Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска

Защитный кожух для безопасности оператора

Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ используется для выполнения продольных и поперечных прямых резов в древесине и древесно-стружечных плитах.Имеет защитный кожух для безопасности оператора.Регулировка угла. За счет градуированной шкалы установите нужный угол пропила в диапазоне от 0 до 45 градусов.