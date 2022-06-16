Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ
Арт. О00000013123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|2000
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- Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ используется для выполнения продольных и поперечных прямых резов в древесине и древесно-стружечных плитах.
Имеет защитный кожух для безопасности оператора.
Регулировка угла. За счет градуированной шкалы установите нужный угол пропила в диапазоне от 0 до 45 градусов.
Преимущества
- Мощный двигатель для тяжелых работ
- Имеется кнопка блокиратора от случайного включения Вихрь ДП-200СТ 72/11/7
- Параллельный упор для точности пропила
- Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
- Защитный кожух для безопасности оператора