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Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ
5.0
2
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ
    Арт. О00000013123
    5.0
    2
    Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ
    Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ
    Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ
      Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ
      Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ
      Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ

      Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ используется для выполнения продольных и поперечных прямых резов в древесине и древесно-стружечных плитах.
        Имеет защитный кожух для безопасности оператора.
        Регулировка угла. За счет градуированной шкалы установите нужный угол пропила в диапазоне от 0 до 45 градусов.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для тяжелых работ
        • Имеется кнопка блокиратора от случайного включения Вихрь ДП-200СТ 72/11/7
        • Параллельный упор для точности пропила
        • Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
        • Защитный кожух для безопасности оператора