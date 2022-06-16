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Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
5.0
1
8 260 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
    Арт. О00000007641
    5.0
    1
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600

      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600

      8 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007641
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      8 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600 предназначена для распиловки разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски) на глубину до 63 мм. Пила оснащена двигателем мощностью 1600 Вт и диском диаметром 190 мм. Для удобства и безопасности конструкцией предусмотрены: блокировка шпинделя, блокировка случайного включения и регулировка угла распила.

        Преимущества

        • Надежная конструкция
        • Резиновая накладка на основной рукоятке - для надежного хвата и удержания инструмента
        • Механизм регулировки глубины пропила
        • Подпружиненный нижний защитный кожух, скрывающий диск в нерабочем состоянии
        • Подходит для всех видов плотницких работ
        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска
        • Компактные габариты - для удобства эксплуатации
        • Твердосплавный пильный диск
        • Защита от случайного включения