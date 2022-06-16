Преимущества

Надежная конструкция

Резиновая накладка на основной рукоятке - для надежного хвата и удержания инструмента

Механизм регулировки глубины пропила

Подпружиненный нижний защитный кожух, скрывающий диск в нерабочем состоянии

Подходит для всех видов плотницких работ

Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска

Компактные габариты - для удобства эксплуатации

Твердосплавный пильный диск

Защита от случайного включения

Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600 предназначена для распиловки разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски) на глубину до 63 мм. Пила оснащена двигателем мощностью 1600 Вт и диском диаметром 190 мм. Для удобства и безопасности конструкцией предусмотрены: блокировка шпинделя, блокировка случайного включения и регулировка угла распила.