Циркулярные пилы с регулировкой оборотов
Найдено: 10 товаров
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- 9 390 ₽11 500 ₽Мощность, Вт: 1900Вес, кг: 6Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75
- -2 110 ₽
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- 5 990 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
- Персональная скидка
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- 70 600 ₽Мощность, Вт: 1400Вес, кг: 4.7Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 57
- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 56
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 5.5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 54
- Нет в наличииМощность, Вт: 1600Вес, кг: 5.6
- Нет в наличииВес, кг: 8.7
- Нет в наличииВес, кг: 23
- Нет в наличииАккумуляторов с инструментом: нетВес, кг: 5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60
Циркулярные пилы с регулировкой оборотов в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 456 рублей до 38 999 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.