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Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30
4.0
11
9 390 ₽
11 500 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30
    Арт. 77777Х14570
    4.0
    11
    Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30

      Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30

      • -2 110 ₽
      9 390 ₽
      11 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х14570
      4.0
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      • -2 110 ₽
      9 390 ₽
      11 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30 - это удобный инструмент для подрезки торцов, поперечного и продольного пиления изделий из древесины и деревосодержащих материалов (ДВП, ДСП). Большая мощность пилы делает возможным использование диска диаметром 210 мм. Пильный узел можно наклонить и пилить материалы под углом 45 градусов, что значительно расширяет область применения этого инструмента. Двигатель имеет защиту от перегрузок, оснащен электроникой. Регулировка оборотов пилы дает возможность выбора оптимального режима работы.

        Преимущества

        • Пила оснащена константной электроникой
        • Регулировка оборотов электродвигателя
        • Плавный пуск
        • Большая мощность
        • Малые габариты и вес