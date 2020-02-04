Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30
Арт. 77777Х14570
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|4
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- Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30 - это удобный инструмент для подрезки торцов, поперечного и продольного пиления изделий из древесины и деревосодержащих материалов (ДВП, ДСП). Большая мощность пилы делает возможным использование диска диаметром 210 мм. Пильный узел можно наклонить и пилить материалы под углом 45 градусов, что значительно расширяет область применения этого инструмента. Двигатель имеет защиту от перегрузок, оснащен электроникой. Регулировка оборотов пилы дает возможность выбора оптимального режима работы.
Преимущества
- Пила оснащена константной электроникой
- Регулировка оборотов электродвигателя
- Плавный пуск
- Большая мощность
- Малые габариты и вес