Преимущества

Пила оснащена константной электроникой

Регулировка оборотов электродвигателя

Плавный пуск

Большая мощность

Малые габариты и вес

Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30 - это удобный инструмент для подрезки торцов, поперечного и продольного пиления изделий из древесины и деревосодержащих материалов (ДВП, ДСП). Большая мощность пилы делает возможным использование диска диаметром 210 мм. Пильный узел можно наклонить и пилить материалы под углом 45 градусов, что значительно расширяет область применения этого инструмента. Двигатель имеет защиту от перегрузок, оснащен электроникой. Регулировка оборотов пилы дает возможность выбора оптимального режима работы.