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Дисковая пила Crown CT15210-235
Арт. О00000031154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|2000
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- Дисковая пила CROWN CT15210-235 предназначена для распиловки заготовок из древесных материалов. Благодаря наличию регулировки глубины и угла наклона пропила данная модель отличается функциональностью. Для повышения удобства работы предусмотрена система отведения пыли от рабочей зоны. Точность работ достигается благодаря наличию в комплекте параллельного упора.
Преимущества
- Большая мощности для высокой производительности
- Воздушное охлаждение для надежности
- Дополнительная ручка для контроля над CROWN CT15210-235
- Параллельный упор для точных работ
- Нескользящая накладка на рукоятке для удобства работы
- Блокировка шпинделя для простой замены оснастки