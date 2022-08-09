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Дисковая пила Crown CT15210-235
5.0
1
11 490 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Дисковая пила Crown CT15210-235
Арт. О00000031154
5.0
1
Дисковая пила Crown CT15210-235
Дисковая пила Crown CT15210-235
Дисковая пила Crown CT15210-235
  • Персональная скидка
Дисковая пила Crown CT15210-235
Дисковая пила Crown CT15210-235
Дисковая пила Crown CT15210-235

Дисковая пила Crown CT15210-235

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11 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031154
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
2000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дисковая пила CROWN CT15210-235 предназначена для распиловки заготовок из древесных материалов. Благодаря наличию регулировки глубины и угла наклона пропила данная модель отличается функциональностью. Для повышения удобства работы предусмотрена система отведения пыли от рабочей зоны. Точность работ достигается благодаря наличию в комплекте параллельного упора.

    Преимущества

    • Большая мощности для высокой производительности
    • Воздушное охлаждение для надежности
    • Дополнительная ручка для контроля над CROWN CT15210-235
    • Параллельный упор для точных работ
    • Нескользящая накладка на рукоятке для удобства работы
    • Блокировка шпинделя для простой замены оснастки