Преимущества

Большая мощности для высокой производительности

Воздушное охлаждение для надежности

Дополнительная ручка для контроля над CROWN CT15210-235

Параллельный упор для точных работ

Нескользящая накладка на рукоятке для удобства работы

Блокировка шпинделя для простой замены оснастки

Дисковая пила CROWN CT15210-235 предназначена для распиловки заготовок из древесных материалов. Благодаря наличию регулировки глубины и угла наклона пропила данная модель отличается функциональностью. Для повышения удобства работы предусмотрена система отведения пыли от рабочей зоны. Точность работ достигается благодаря наличию в комплекте параллельного упора.