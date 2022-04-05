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Алмазная пила-плиткорез Crown CT15228-125T-W
Арт. О00000033184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1300
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- Алмазная пила-плиткорез Crown CT15228-125-W подходит для сухой и влажной резки минеральных материалов: камня, мрамора и т.д. Отличается высокой надежностью. Мощный двигатель способствует высокой производительности. Кожух защищает пользователя от травм и пыли. Фиксация кнопки пуска обеспечивает дополнительное удобство при продолжительной работе.
Преимущества
- Работа алмазными дисками
- Мощный 1300-ваттный двигатель
- Плотно прилегающий защитный кожух
- Возможность установки глубины резания
- Клавиша-фиксатор пусковой кнопки Crown CT15228-125-W исключает необходимость постоянно держать на ней палец