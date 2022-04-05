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Алмазная пила-плиткорез Crown CT15228-125T-W
5.0
1
6 990 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Алмазная пила-плиткорез Crown CT15228-125T-W
Арт. О00000033184
5.0
1
Алмазная пила-плиткорез Crown CT15228-125T-W
  • Персональная скидка

Алмазная пила-плиткорез Crown CT15228-125T-W

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6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033184
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
1300
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Алмазная пила-плиткорез Crown CT15228-125-W подходит для сухой и влажной резки минеральных материалов: камня, мрамора и т.д. Отличается высокой надежностью. Мощный двигатель способствует высокой производительности. Кожух защищает пользователя от травм и пыли. Фиксация кнопки пуска обеспечивает дополнительное удобство при продолжительной работе.

    Преимущества

    • Работа алмазными дисками
    • Мощный 1300-ваттный двигатель
    • Плотно прилегающий защитный кожух
    • Возможность установки глубины резания
    • Клавиша-фиксатор пусковой кнопки Crown CT15228-125-W исключает необходимость постоянно держать на ней палец