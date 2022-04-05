Алмазная пила-плиткорез Crown CT15228-125T-W

Преимущества

Работа алмазными дисками

Мощный 1300-ваттный двигатель

Плотно прилегающий защитный кожух

Возможность установки глубины резания

Клавиша-фиксатор пусковой кнопки Crown CT15228-125-W исключает необходимость постоянно держать на ней палец

Алмазная пила-плиткорез Crown CT15228-125-W подходит для сухой и влажной резки минеральных материалов: камня, мрамора и т.д. Отличается высокой надежностью. Мощный двигатель способствует высокой производительности. Кожух защищает пользователя от травм и пыли. Фиксация кнопки пуска обеспечивает дополнительное удобство при продолжительной работе.