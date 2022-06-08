Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярная пила Crown CT15187-165
5.0
2
6 789 ₽
6 890 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Crown CT15187-165
Арт. О00000003946
5.0
2
Циркулярная пила Crown CT15187-165
Циркулярная пила Crown CT15187-165
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Crown CT15187-165
Циркулярная пила Crown CT15187-165

Циркулярная пила Crown CT15187-165

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -101 ₽
6 789 ₽
6 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003946
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
1200
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -101 ₽
6 789 ₽
6 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
8 399 ₽
4.7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
Удлинитель УШ-10 9632777
920 ₽
5.0
Удлинитель УШ-10 9632777
Пильный диск по дереву Практика 034-236 (165x30/20 мм, 36 зубов)
605 ₽
5.0
Пильный диск по дереву Практика 034-236 (165x30/20 мм, 36 зубов)
Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
170 ₽
4.8
Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
9 090 ₽
5.0
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
Пильный диск Практика 775-280 по ламинату (165х30/20 мм; Z48)
785 ₽
Пильный диск Практика 775-280 по ламинату (165х30/20 мм; Z48)
Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
239 ₽
5.0
Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
28 ₽
4.5
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
200 ₽
Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
426 ₽
550 ₽
Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
  • -124 ₽
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5209
2 600 ₽
4.0
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5209
Отрезной круг (125x1x22 мм)
26 ₽
4.5
Отрезной круг (125x1x22 мм)
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Циркулярная пила Crown CT15187-165 предназначена для распиловки заготовок из древесных материалов.
    Функциональность инструмента обусловлена возможностью регулировки угла наклона и глубины пропила.
    Для удобства предусмотрена система пылеотведения, что обеспечивает чистоту рабочей зоны.
    В комплекте поставляется параллельный упор, который отвечает за точность работы.

    Преимущества

    • Большая мощности для высокой производительности
    • Воздушное охлаждение для надежности
    • Дополнительная ручка для контроля над CROWN CT15187-165
    • Параллельный упор для точных работ
    • Нескользящая накладка на рукоятке для удобства работы
    • Блокировка шпинделя для простой замены оснастки