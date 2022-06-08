Преимущества

Большая мощности для высокой производительности

Воздушное охлаждение для надежности

Дополнительная ручка для контроля над CROWN CT15187-165

Параллельный упор для точных работ

Нескользящая накладка на рукоятке для удобства работы

Блокировка шпинделя для простой замены оснастки

Циркулярная пила Crown CT15187-165 предназначена для распиловки заготовок из древесных материалов.Функциональность инструмента обусловлена возможностью регулировки угла наклона и глубины пропила.Для удобства предусмотрена система пылеотведения, что обеспечивает чистоту рабочей зоны.В комплекте поставляется параллельный упор, который отвечает за точность работы.