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Циркулярная пила Crown CT15187-165
Арт. О00000003946
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1200
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- Циркулярная пила Crown CT15187-165 предназначена для распиловки заготовок из древесных материалов.
Функциональность инструмента обусловлена возможностью регулировки угла наклона и глубины пропила.
Для удобства предусмотрена система пылеотведения, что обеспечивает чистоту рабочей зоны.
В комплекте поставляется параллельный упор, который отвечает за точность работы.
Преимущества
- Большая мощности для высокой производительности
- Воздушное охлаждение для надежности
- Дополнительная ручка для контроля над CROWN CT15187-165
- Параллельный упор для точных работ
- Нескользящая накладка на рукоятке для удобства работы
- Блокировка шпинделя для простой замены оснастки