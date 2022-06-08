Преимущества

Большая мощности для высокой производительности

Воздушное охлаждение для надежности

Дополнительная ручка для контроля над CROWN CT15188-190

Параллельный упор для точных работ

Нескользящая накладка на рукоятке для удобства работы

Блокировка шпинделя для простой замены оснастки

Циркулярная пила Crown CT15188-190 предназначена для распиловки заготовок из древесных материалов.За счет регулировки глубины и угла наклона пропила достигается функциональность данной модели.Благодаря наличию системы пылеотведения от рабочей зоны обеспечивается удобство работы.Для точной работы в комплекте предусмотрен параллельный упор.