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Циркулярная пила Crown CT15188-190
Арт. О00000003947
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1500
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- Циркулярная пила Crown CT15188-190 предназначена для распиловки заготовок из древесных материалов.
За счет регулировки глубины и угла наклона пропила достигается функциональность данной модели.
Благодаря наличию системы пылеотведения от рабочей зоны обеспечивается удобство работы.
Для точной работы в комплекте предусмотрен параллельный упор.
Преимущества
- Большая мощности для высокой производительности
- Воздушное охлаждение для надежности
- Дополнительная ручка для контроля над CROWN CT15188-190
- Параллельный упор для точных работ
- Нескользящая накладка на рукоятке для удобства работы
- Блокировка шпинделя для простой замены оснастки