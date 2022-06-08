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Циркулярная пила Crown CT15188-190
4.0
2
5 849 ₽
7 490 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Crown CT15188-190
Арт. О00000003947
4.0
2
Циркулярная пила Crown CT15188-190
Циркулярная пила Crown CT15188-190
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Crown CT15188-190
Циркулярная пила Crown CT15188-190

Циркулярная пила Crown CT15188-190

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  • -1 641 ₽
5 849 ₽
7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003947
4.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
1500
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 641 ₽
5 849 ₽
7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Циркулярная пила Crown CT15188-190 предназначена для распиловки заготовок из древесных материалов.
    За счет регулировки глубины и угла наклона пропила достигается функциональность данной модели.
    Благодаря наличию системы пылеотведения от рабочей зоны обеспечивается удобство работы.
    Для точной работы в комплекте предусмотрен параллельный упор.

    Преимущества

    • Большая мощности для высокой производительности
    • Воздушное охлаждение для надежности
    • Дополнительная ручка для контроля над CROWN CT15188-190
    • Параллельный упор для точных работ
    • Нескользящая накладка на рукоятке для удобства работы
    • Блокировка шпинделя для простой замены оснастки