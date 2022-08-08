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Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
5.0
1
6 725 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Арт. О00000034452
5.0
1
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
  • Персональная скидка
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C

Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C

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6 725 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000034452
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Длина кабеля, м
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 725 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C подходит для работы с древесиной, металлом, пластмассой. Обрезиненная рукоятка инструмента не скользит в руке, что способствует комфортной работе. Для исключения проскальзывания пальца на кнопке пуска предусмотрены насечки. Небольшой вес обеспечивает продолжительную работу без усталости оператора.

    Преимущества

    • Рельефная накладка на рукоять - для надежного хвата
    • Работа с алмазными дисками - для реза керамики
    • Насечки на кнопке пуска - для исключения проскальзывания пальца
    • Небольшой вес - для долгой деятельности без усталости
    • Работа с металлом, древесиной и пластмассой