Преимущества

Рельефная накладка на рукоять - для надежного хвата

Работа с алмазными дисками - для реза керамики

Насечки на кнопке пуска - для исключения проскальзывания пальца

Небольшой вес - для долгой деятельности без усталости

Работа с металлом, древесиной и пластмассой

Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C подходит для работы с древесиной, металлом, пластмассой. Обрезиненная рукоятка инструмента не скользит в руке, что способствует комфортной работе. Для исключения проскальзывания пальца на кнопке пуска предусмотрены насечки. Небольшой вес обеспечивает продолжительную работу без усталости оператора.