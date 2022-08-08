- Персональная скидка
Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C
Арт. О00000034452
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Напряжение сети, В
|220
|
Длина кабеля, м
|2
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Мини-пила циркулярная P.I.T. PMS89-C подходит для работы с древесиной, металлом, пластмассой. Обрезиненная рукоятка инструмента не скользит в руке, что способствует комфортной работе. Для исключения проскальзывания пальца на кнопке пуска предусмотрены насечки. Небольшой вес обеспечивает продолжительную работу без усталости оператора.
Преимущества
- Рельефная накладка на рукоять - для надежного хвата
- Работа с алмазными дисками - для реза керамики
- Насечки на кнопке пуска - для исключения проскальзывания пальца
- Небольшой вес - для долгой деятельности без усталости
- Работа с металлом, древесиной и пластмассой