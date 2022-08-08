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Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS200-C
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS200-C
    Арт. О00000026711
    5.0
    1
    Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS200-C

      Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS200-C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026711
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение сети, В
      		230
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила P.I.T. МАСТЕР PKS200-C предназначена для распиловки древесных и полимерных материалов. Для выполнения различных задач предусмотрены регулировки глубины реза и угла наклона. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и полный контроль над инструментом, что повышает точность и аккуратность работ. Конструкция данной модели допускает использование в стационарном режиме.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой эффективности
        • Воздушное охлаждение - для стабильной работы P.I.T. МАСТЕР PKS200-C
        • Двойная изоляция - для продолжительного срока службы
        • Удобная рукоятка - для полного контроля над инструментом
        • Защита от случайного включения - для безопасности
        • Пильный диск в комплекте - для начала работы