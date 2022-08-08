Преимущества

Мощный двигатель - для высокой эффективности

Воздушное охлаждение - для стабильной работы P.I.T. МАСТЕР PKS200-C

Двойная изоляция - для продолжительного срока службы

Удобная рукоятка - для полного контроля над инструментом

Защита от случайного включения - для безопасности

Пильный диск в комплекте - для начала работы

Циркулярная пила P.I.T. МАСТЕР PKS200-C предназначена для распиловки древесных и полимерных материалов. Для выполнения различных задач предусмотрены регулировки глубины реза и угла наклона. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и полный контроль над инструментом, что повышает точность и аккуратность работ. Конструкция данной модели допускает использование в стационарном режиме.