Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS200-C
Арт. О00000026711
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|230
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Длина кабеля, м
|2
- Циркулярная пила P.I.T. МАСТЕР PKS200-C предназначена для распиловки древесных и полимерных материалов. Для выполнения различных задач предусмотрены регулировки глубины реза и угла наклона. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и полный контроль над инструментом, что повышает точность и аккуратность работ. Конструкция данной модели допускает использование в стационарном режиме.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой эффективности
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы P.I.T. МАСТЕР PKS200-C
- Двойная изоляция - для продолжительного срока службы
- Удобная рукоятка - для полного контроля над инструментом
- Защита от случайного включения - для безопасности
- Пильный диск в комплекте - для начала работы